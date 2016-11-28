وزير الخارجية الفلسطيني ينتقد الاعتقالات الاسرائيلية على خلفية حرائق الغابات

رام الله – د ب أ – انتقد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى الاثنين الحكومة الإسرائيلية، بسبب العديد من الاعتقالات التي قامت بها على خلفية حرائق الغابات التي دمرت مساحات واسعة من البلاد.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، لإذاعة صوت فلسطين الاثنين، إن إسرائيل تجد دائماً الحجة للتحرك ضد الفلسطينيين لأي سبب كان، مضيفاً أنها مستعدة لمعاقبة الفلسطينيين وهدم منازلهم وبناء المستوطنات كلما يحدث أي شيء.

وتأتي تصريحات المالكي بعد أن قامت قوات الأمن الإسرائيلية بإلقاء القبض على نحو 30 شخصاً – أغلبهم من الاراضي الفلسطينية – منذ اندلاع الحرائق، للاشتباه في تعمدهم إضرام النيران.

واتهم بعض الوزراء المتشددين قوميين عرب بأنهم يقفون وراء الحريق المتعمد وألقى رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، باللوم على “الارهاب”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد ذكر في وقت سابق أن 17 حادثة من إجمالي حوادث اشتعال النار الـ110 التي حدثت مؤخراً “كانت مفتعلة”.

ووفقاً للتقارير، فإن إسرائيل اعتقلت ما لا يقل عن 35 من المشتبه بتورطهم في إضرام الحرائق، ومن المقرر أن تطلب الشرطة اليوم من المحاكم تمديد فترة اعتقال عدد منهم.