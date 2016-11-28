ألمانيا: كاسترو كان شخصية تاريخية لكنه كان مسؤولاً عن القمع السياسي

برلين – د ب أ – وصفت الحكومة الألمانية الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، بأنه كان شخصية تاريخية لكنها في الوقت نفسه وجهت انتقادات حادة إلى المسار السياسي لحياته.

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين عن الزعيم الكوبي إن ثورة كاسترو ” ربطت جزيرة كوبا وسكانها على مدار عقود بنظام قمع سياسي”.

وتابع زايبرت أن ” حرية الرأي وحقوق الإنسان لكل فرد والديمقراطية لم ترد في فكر فيدل كاسترو”، مشيراً إلى أن الاضطهاد المستمر حتى اليوم للمخالفين في الرأي السياسي هو من إرثه.

في الوقت نفسه، أشادت الحكومة الألمانية ” بالانفتاح الاقتصادي الجزئي” لكوبا في السنوات الأخيرة بعد انسحاب فيدل كاسترو من رئاسة الدولة.

وأعرب زايبرت عن أمله في أن يعقب ذلك انفتاح سياسي يصل بكوبا إلى حد أن تصبح دولة قانون ديمقراطية، وتابع أن ” ألمانيا مرتبطة بصداقة مع الكوبيين ولا تزال كما هي على استعداد لدعم كوبا على طريق الحرية وسيادة القانون”.

كان كاسترو (90عاماً) توفي يوم الجمعة الماضي، وكان كاسترو تزعم الثورة الشيوعية في بلاده عام 1959، وتولى حكم البلاد في أعقاب ذلك لمدة 47 عاماً.

ولم يصدر عن الحكومة الألمانية رد فعل مطلع الأسبوع الجاري على وفاة كاسترو، وجاءت تصريحات زايبرت على هذا الموضوع في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الدوري للحكومة.