الجيش الجزائري يصادر مواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات

الجزائر- د ب أ- صادر جهاز الدرك الوطني الجزائري بوزارة الدفاع كميات هامة من المواد الكيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات بولاية باتنة شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، على موقعها الالكتروني الاثنين، إنه جرى خلال عملية عسكرية الاحد ضبط 25 قنطارا و56 كيلوجراما من مختلف المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات، اضافة الى ثماني اسطوانات غاز البوتان.

من جهة اخرى، قالت الوزارة إن مفارز الجيش اعتقلت خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكلا من تمنراست وبرج باجي مختار جنوبي البلاد.

واحبطت وحدة لخفر السواحل بولاية عنابة شرقي البلاد، محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، بصدد العبور إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.