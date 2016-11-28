نتنياهو: أكدت لعباس أهمية التفاوض بشأن السلام بدلا من الخطوات الدولية الاحادية

تل ابيب- د ب ا- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، انه اتصل مؤخرا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد له أهمية التفاوض بشأن السلام بدلا من اللجوء إلى التحركات الدولية الاحادية الجانب.

وقال نتنياهو انه ابلغ عباس “دعونا لانضرم النيران، دعونا نطفئها والسير قدما سويا صوب السلام”، بحسب صحيفة “يديعوت احرونوت” في موقعها الالكتروني.

وكان نتنياهو قد اتصل هاتفيا بالرئيس عباس السبت ليعبر عن شكره لقيام السلطة الفلسطينية بإرسال ثماني سيارات إطفاء و40 فردا من عناصر مكافحة الحرائق إلى إسرائيل التي شهدت مؤخرا اندلاع حرائق في اراضيها.

وفقا لتصريحات نتنياهو التي اوردتها يديعوت احرونوت، الاثنين، اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى انه يأمل في أن تحافظ إدارة أوباما على تعهدها الذي قطعته على نفسها في عام 2010 بعدم السماح باتخاذ قرارات احادية ضد إسرائيل في مجلس الأمن.

يذكر ان فرنسا تسعى من خلال مبادراتها التي طرحت في مطلع العام الجاري إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتحريك عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.