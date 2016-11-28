ترامب يهدد بوقف التقارب مع كوبا اذا لم تقدم تنازلات اضافية

نيويورك- أ ف ب- هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاثنين بوقف التقارب في العلاقات مع كوبا اذا لم تقدم هافانا تنازلات حول حقوق الانسان وتنفتح في اقتصادها.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “اذا كانت كوبا غير راغبة في تقديم اتفاق افضل للشعب الكوبي، وللشعب الأمريكي من أصل كوبي والولايات المتحدة عموما، فسانهي الاتفاق” الذي اعلنه الرئيس باراك أوباما في 17 كانون الاول/ ديسمبر 2014 ونظيره الكوبي راوول كاسترو.

والاحد ابقت ادارة اوباما على الغموض حول مواصلة سياسة الانفتاح على الجزيرة الشيوعية مطالبة بـ”اتفاق افضل” من ذلك الذي أبرمه الرئيس اوباما.

وفيما نددت شخصيات من الجمهوريين طوال نهاية الاسبوع بكاسترو الذي توفي الجمعة عن 90 عاما، لم يهدد أحد بوضوح بانهاء التقارب الذي يشكل أحد أبرز انجازات الادارة الديمقراطية المنتهية ولايتها.

لكن اوساط ترامب سبق أن حذرت من أن باراك أوباما قدم الكثير من التنازلات لهافانا وخصوصا عبر تخفيف الحظر الاقتصادي الامريكي المفروض عام 1962 بدون الحصول على مقابل من هافانا حول حقوق الانسان أو الديمقراطية أو اقتصاد السوق.