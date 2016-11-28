أول تعليق من الفنان المصري عمرو يوسف على عقد قرانه على كندة علوش

القاهرة ـ خرج الفنان المصري عمرو يوسف، عن صمته، وعلق للمرة الأولى على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول عقد قرانه على الفنانة السورية كندة علوش.

عمرو يوسف، أكد الخبر عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، ونشر صورة جمعته بكندة وعلق عليها قائلًا: “لكل أهلي وأصحابي وحبايبي فرحتكم بينا زادت من فرحتي ألف مرة، محبتكم واصلة لنا ومفرحانا فوق ما تتخيلوا. شكراً شكراً شكراً ليكوا علي محبتكم و دعمكم اللا منتهي شكراً لكل صديق بارك من قلبه شكراً لكل واحد وواحدة من الجمهور فرحلنا من قلبه ياريت لو أقدر أشكركم واحد واحد بالاسم، شكراً لكل الصفحات اللي بتحبنا وبتدعمنا من قلبها سواء علي فيسبوك أو انستغرام”.

وأضاف: “وأخيراً شكراً لكل صحفي محترم ابتعد عن الإشاعات وتحرى الدقة في كلامه، أصل في اشاعاااااات كتير اتقالت كلها غلط بس انتم عارفيني مبردش عليهم بس عموماً سيبكم انتم، فرحتي بفرحتكم فوق الخيال ادعوا لنا و قولوا: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير”.

يذكر أن عدد من الأخبار ذكر مؤخرًا أن الفنان عمرو يوسف، قد واجه بعض التهديدات من طليق كندة علوش، المخرج فارس الذهبي، ولكن تبين كذبها حيث أن الحساب الذي قام بتوجيه الاتهام لعمرو يوسف غير رسمي ولا يتبع الذهبي، وتم نفي هذه الأخبار.