اصالة مهددة بالإفلاس

القاهرة ـ كشفت الفنانة السورية أصالة، عن تعرضها لخسارة مالية كبيرة بعد مشاركتها في إحدى شركات العقارات الإماراتية.

أصالة، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”: “حين قررت الاستثمار لم أتردد لحظة في اختيار دبي كونها دولة استقرار وقانون و مناخ عظيم للاستثمار و بلد افتخر بمنافستها للدول العظمى، اخترت شركة داماك صاحبة الإعلانات الترويجية الأهم للاستثمار و قد استثمرت معهم كل ما أملك متأملةً نتيجة”.

وأضافت “على مدار عشر سنوات حتى هذه اللحظة لم اكسب سوى القضايا المرفوعة ضدي من قبل أسطول المحامين الخاص بهم، ومعي عدد من الأصدقاء وغيرهم ممّن يعانون من هذه الشركة ما أعاني، و لم أجد لهم أي مبرر خاصةً و أنني قد سددت كافة المستحقات المتوجبة علي بل و أكثر من ذلك ووفقاً لحكم الخبير المحترم المكلف من قبلهم أنني سددت أكثر مما يتوجب علي سداده إنما القضايا مستمرة و الأيام تمضي وأصبحت بدلاً من الاستمتاع باستثماري أعيش كابوس داماك، نادمة جداً”.