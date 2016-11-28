حقائق لاتعرفها عن تأثير القهوة

لندن ـ القهوة المشروب الذي يعشقه الكثيرون يحمل لنا العديد من الأسباب التي تجعلنا نزداد عشقاً له فمنها يبدد غيمة التعب والارهاق لذلك، يحتفل الملايين بـ”اليوم العالمي للقهوة” في الأول من تشرين الأول بجميع أنحاء العالم. وفي هذا المقال، نتناول بعضاً من الحقائق التي قد تقرأها للمرة الأولى.

1 ـ أغلى قهوة في العالم مصنوعة من روث الفيل

هل تريد أن تشرب أغلى أنواع القهوة في العالم؟ حسناً، ستكلفك 50 دولاراً فقط. إنها قهوة العاج الأسود، وسميت ذلك الاسم؛ لأنها تأتي من روث الفيل، بعد أن يأكل حبوب القهوة. وإذا أحببتها فسيكلفك شراء رطل واحد 160 دولاراً.

2 ـ حقن شرجية من القهوة لتنقية الجسم

يمكن لتناول القهوة أن يساعدك في إزالة السموم من الكبد، وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، وعلاج أمراض السرطان؛ ولكن ليس عن طريق الفم! فقد روّج طبيب ألماني، يدعى ماكس جيرسون، لاستخدام حقن شرجية من القهوة يومياً لهذا الغرض، وهو الأمر الذي تحمس له الأمير تشارلز للغاية حتى إن أمازون باعت الكثير منها للاستخدام المنزلي.

إلا أن المعهد الوطني للسرطان وجمعية السرطان الأميركية يحذران من أن هذه الحقن يمكن أن تؤدي إلى المرض وحتى الوفاة التي قد تنتج من تلوث الأدوات المستخدمة، واستنزاف الأملاح والمعادن المهمة في الجسم، بجانب إمكانية ثقب جدران الأمعاء.

3 ـ بث مباشر لوعاء القهوة

أنشأ مجموعة من العلماء في جامعة كمبردج عام 1991 كاميرا لمراقبة وعاء القهوة في بناية عملهم بمختبر حاسوب؛ وذلك كي يتعرف العاملون في المختبر على ما إذا كان الوعاء مليئاً أم لا حتى لا يصابوا بخيبة الأمل إذا ذهبوا للوعاء ولم يستطيعوا الحصول على جرعة الكافيين الخاصة.

وبعد بُثّ المحتوى المباشر على شبكة الإنترنت؛ انتشرت شهرة وعاء القهوة عالمياً، وصار يتابعه الملايين حول العالم. جدير بالذكر أن البث المباشر للوعاء على شبكة الإنترنت ظل مستمراً على مدار 10 سنوات حتى 2001.

4 ـأوبرا في عشق القهوة بمسارح ميونخ

“أيها الأب، لا تكن بهذه القسوة! / فإذا لم أستطع شرب/ وعاء قهوتي ثلاث مرات يومياً/ فسوف أذبل معذَّباً/ مثل قطعة مشوية من الماعز”.

كانت هذه كلمات الموسيقار باخ الذي بلغ عشقه للقهوة حد توثيقه في عمل موسيقي أوبرالي عُرض في ألمانيا.

5 ـ تناول القهوة يزيل الرائحة الكريهة للفم

هل تعاني الرائحة الكريهة للفم؛ إذاً ربما حان الوقت لتناول كوب من القهوة. فوفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعة تل أبيب، وجدوا أن للقهوة تأثيراً في تثبيط نمو البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

6 ـ كوب من قهوة ستاربكس يعادل 9.5 علبة كولا معدنية

يحتوي الكوب المتوسط أو الكبير من قهوة ستاربكس على ما يعادل كمية الكافيين الموجودة في 9.5 علبة كولا معدنية. وحتى يصل إليك فنجان واحد من القهوة نحتاج نحو 37 غالوناً من الماء تُستهلك في زراعة حبوب القهوة، وعمليات التصنيع.

7 ـ سماع أصوات غريبة

إذا كنت تتناول ما يقدر بـ3 أكواب من القهوة؛ فستصبح أكثر عرضة لسماع أصوات وخوض تجارب روحية مثل الخروج من الجسد، وفقاً لدراسة في عام 2009، أجراها علماء نفس بالمملكة المتحدة.

8 ـالمساعدة في الحماية من تليف الكبد وأمراض الخرف

أما إذا كنت تشرب 4 فناجين من القهوة يومياً؛ فأبشّرك بأنك أقل عرضة للإصابة بتليف الكبد بنسبة 80%، وأقل عرضة للإصابة بألزهايمر بنسبة 65% وفقاً للعديد من الدراسات.

9 ـتناول القهوة يحرق الدهون

إشرب القهوة يمكن أن يساعدك في حرق الدهون، ويزيد من معدل التمثيل الغذائي الخاص بك من 3 وحتى 11% وفقاً لبعض الدراسات.

كذلك، يرفع الكافيين من مستويات الأدرينالين، ويفرز الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية، لذا يُنصح بتناول القهوة قبل ممارسة التمارين، لمزيد من حرق الدهون.

10 ـوجبة طاقة خفيفة

استهرت بعض القبائل الإفريقية في العصور الأولى باستخدام القهوة بصفتها غذاء وليس مشروباً، فقد كانت تخلط ثمار القهوة وبذورها مع الدهون الحيوانية كوجبة غذائية خفيفة لإعطاء الطاقة.