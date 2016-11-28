مصري يبيع الملح للمواطنين على أنه سكر

القاهرة ـ لجأ سائق لحيلة غريبة للنصب على المواطنين بإحدى محافظات القاهرة، حيث استغل أزمة نقص السكر التي تعاني منها مصر منذ شهور وباع لهم كميات كبيرة من الملح على أنها سكر.

تعود أحداث الواقعة منذ أيام حيث تجول سائق بسيارته المحملة بلفافات من السكر ليبيعها في قرية تندة التابعة لمدينة ملوي، حيث كانت كل لفافة تحتوي على 10 أكياس من السكر، تمكن من بيع حمولة السيارة في زمن وجيز، وفي اليوم الثاني توجه لمدينة ملوي وباع كمية أخرى بنفس الطريقة، وفي اليوم الثالث توجه لقرية تابعة للمدينة ولكنها تقع غرب النيل، وهي الريرامون وباع كميات أخرى كبيرة.

تعددت البلاغات أمام أجهزة الأمن ومفتشي التموين، حيث اكتشف الأهالي الخدعة وتبين أن اللفافة الواحدة بها كيسان فقط من السكر وباقي العبوة وعددها 8 أكياس ملح طعام، واستغل السائق أن الملح نفس لون ونقاوة السكر، وقام بتعبئته في أكياس ووضعها مع أكياس السكر الحقيقية وبيعها.

المثير أن السائق أخبر الأهالي أنه يبيع لهم السكر بقيمة 7 جنيهات للكيلو على اعتبار أنه سكر مدعم من الحكومة التي أرسلته لتلبية احتياجات المواطنين، طالبا منهم أن يكتفي كل مواطن بشراء لفافة واحدة، رافضا أن يبيع لهم أكثر من ذلك حتى يستطيع المواطنون الآخرون الحصول على احتياجاتهم من السكر.

بدأت أجهزة الأمن في البحث عن السائق المجهول، حيث تمكن أحد المواطنين من التقاط رقم السيارة، وتم تعميم الرقم لكافة المنافذ الأمنية بالمحافظة لسرعة ضبطها وضبط السائق.