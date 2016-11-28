كويتي يعاقب زوجته بالضرب والحبس بالمنزل لانها خرجت مع شقيقتها للتسوق دون إذنه

الكويت ـ عاقب كويتي زوجته عقاب شديد بالضرب المبرح والحبس، بعدما خرجت للتسوق مع شقيقتها من دون إذنه من خلال حبس حريتها والاعتداء عليها، حتى تمكن رجال الأمن من فك أسرها.

وتفصيلا، استنجدت كويتية بعمليات وزارة الداخلية وأبلغت بأن زوجها قام بحبسها في إحدى غرف منزلهما في إحدى المناطق التابعة لمحافظة حولي وانهال عليها ضرباً مبرحاً ورفض فتح الباب لها، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية .

توجهت شرطة حولي إلى المنزل وفتح لهم الزوج وبإخطاره بالبلاغ المقدّم بحقه قام بإخراج زوجته من محبسها وبرر فعلته بأنه أراد عقابها، كونها لم تستأذنه عندما خرجت مع شقيقتها للتسوق دون إبلاغه بالأمر.

وفور تخليص الزوجة من محبسها، توجهت إلى مخفر المنطقة وسجّلت قضية حبس حرية واعتداء بالضرب، حيث تم استدعاء الزوج والذي أقر بالتهمة المنسوبة إليه وقدّم مبرراته التي ساقها لاحقاً فتمت إحالتهما إلى التحقيق للوقوف على ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.