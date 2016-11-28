طفلة سورية ترسل تغريدات مرعبة عن قصف حلب

لندن ـ رويترز ـ كتبت طفلة سورية في السابعة من عمرها -لاقى وصفها للحياة اليومية في حلب متابعة كبيرة على موقع تويتر- رسائل مرعبة تصف فيها القصف الذي تعرض له منزلها أثناء تقدم القوات الحكومية نحو المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بالمدينة.

واجتذبت بانا العبد نحو 137 ألف متابع منذ انضمامها إلى موقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر أيلول ونشرت مقاطع مصورة وصورا للحياة على مدى العام من حسابها الذي تديره أمها فاطمة.

وبعد منتصف ليل الأحد نشرت فاطمة تغريدة تقول فيها لمتابعيها “الرسالة الأخيرة – تحت القصف العنيف الآن – لم أعد أستطيع الحياة بعد ذلك. عندما نموت واصلوا الحديث عن 200 ألف لا يزالون بالداخل. وداعا – فاطمة”.

وبعد عدة ساعات تم نشر صورة للطفلة ووجهها مغطى بالأتربة مصحوبة بتعليق يقول “الليلة ليس لدينا منزل.. دمره القصف وأنا وسط الأنقاض. أرى موتى وأنا ميتة تقريبا. بانا. حلب.”

وجاء في تغريدة تالية في وقت لاحق اليوم الاثنين “تحت قصف عنيف الآن. بين الموت والحياة الآن.. أرجوكم صلوا من أجلنا. حلب.”

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأحداث التي وصفتها بانا وأمها.

وأعلن الجيش السوري وحلفاؤه اليوم الاثنين الاستيلاء على منطقة بشرق حلب من مقاتلي المعارضة في هجوم متسارع يهدد بسحق المعارضة في أهم معقل حضري لها.

وبعد تواصل رويترز مع فاطمة قالت إن العائلة تقيم لدى جيران فيما تبحث عن منزل آخر.

وقالت بالإنجليزية عبر تويتر “ننتظر ونرى لأننا الآن نصارع من أجل الحياة.”

ولاقت تغريدات بانا السابقة تفاعلا من مستخدمين كثيرين من بينهم جيه.كيه رولينج مؤلفة قصص “هاري بوتر” والتي أرسلت للفتاة كتبا الكترونية من السلسلة الأعلى مبيعا.

وأعادت رولينج نشر تغريدات بانا.