8 جرحى في اطلاق نار داخل حرم جامعة اوهايو

شيكاغو ـ أ ف ب ـ اصيب ثمانية اشخاص على الاقل بجروح الاثنين اثر اطلاق نار في جامعة اوهايو الحكومية وفق وسائل الاعلام في حين لا تزال الشرطة تطوق حرم الجامعة في مدينة كولومبوس حيث فرضت حالة التأهب.

وذكرت قناة “سي ان ان” ان احد الجرحى حالته حرجة نقلا عن جهاز الاطفاء في المدينة، فيما ذكرت “ان بي سي” في وقت سابق ان جريحين في حالة مستقرة. ولم تعرف حالة الباقين.

ودعا جهاز ادارة الطوارىء في الجامعة المدرسين والطلاب الى الاحتماء.

وكتب جهاز الطوارىء في تغريدة “قناص ناشط في الحرم. اركضوا، اختبئوا، قاتلوا”. وبعد قليل كتبت جامعة اوهايو “واصلوا الاختباء في شمال الحرم” الجامعي.

وجامعة اوهايو من كبرى الجامعات الاميركية ويدرس فيها نحو 60 الف طالب.