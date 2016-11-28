المؤبد لفلسطيني قتل اثنين من الاسرائيليين طعنا بالسكين

القدس ـ أ ف ب ـ اصدرت محكمة اسرائيلية الاثنين حكما بالسجن المؤبد لفلسطيني دين بقتل اثنين من الاسرائيليين العام الماضي، حسبما اعلنت وزارة العدل.

واصدرت محكمة في تل ابيب حكمين بالسجن المؤبد بحق رائد خليل (37 عاما) المتهم بقتل اسرائيليين طعنا وجرح ثالث في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في مبنى للمكاتب وموقف للسيارات في هذه المدينة.

وارفق القضاة الحكم بعقوبة اضافية مدتها 20 عاما بتهمة محاولة قتل ثلاثية.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل لوكالة فرانس برس ان عقوبة السجن مدى الحياة تعادل 25 عاما بالسجن دون امكانية اطلاق السراح المبكر على ان تحتسب السنة 12 شهرا غير قابلة للانتقاص.

واكدت استحالة الافراج عن رائد خليل بموجب اي اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

يذكر ان يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر كان اكثر الايام دموية منذ اندلاع اعمال العنف قبل شهر. وقتل خمسة في هجومين ضد اسرائيليين.

وخليل متزوج وهو من الخليل التي خرج منها اكثرية منفذي الهجمات ضد اسرائيليين.

كما قضت محكمة اللد قرب تل ابيب بسجن تامر وريدات 16 عاما ونصف بتهمة طعن اسرائيلي.

وامرت بان يدفع وريدات غرامة قيمتها 28 الف دولار على سبيل التعويض.

وقد تم توجيه الاتهام اليه بعد ان طعن واصاب بجروح طفيفة احد اليهود المتدينين قرب مركز تجاري في بتاح تكفا في السابع من تشرين الاول/كتوبر 2015.

ويبلغ تامر من العمر ثلاثين عاما ويتحدر من منطقة الخليل لكنه كان يقيم بشكل غير قانوني في إسرائيل، وقبض عليه في مكان الهجوم.

وقد اصدر القضاء الاسرائيلي مؤخرا عقوبات صارمة ضد فلسطينيين متهمين بشن هجمات ضد اسرائيليين.

وقررت محكمة عسكرية اسرائيلية اوائل تشرين الثاني/نوفمبر السجن مدى الحياة لفلسطيني دين بقتل اسرائيلي قاصر في كانون الثاني/يناير في الضفة الغربية.

ومنذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2015، قتل 241 فلسطينيا و36 اسرائيليا واميركيان واردني واريتري وسوداني، في موجة من اعمال العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بحسب حصيلة لفرانس برس.