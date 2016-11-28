اغاثة 1400 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

روما ـ أ ف ب: اعلن خفر السواحل الايطاليين اغاثة حوالي 1400 مهاجر في البحر المتوسط الاثنين بعد ان ابحروا من ليبيا على متن 13 زورقا.

وقال متحدث باسم خفر السواحل “كان يوما صعبا جدا لكن بفضل التزام الوحدات التي تدخلت تمت اغاثة كافة المهاجرين”.

وكان المهاجرون الذين تمت اغاثتهم الاثنين مكدسين في 11 زورقا مطاطيا ومركبين صغيرين. واسعفتهم زوارق تابعة لخفر السواحل الايطاليين ومراكب تابعة للبحريتين الايطالية والايرلندية وسفينتان تجاريتان ومنظمتا “اس او اس ميديتيراني” و”اطباء بلا حدود”.

لكن عاصفة باتت تهدد المنطقة وبالنسبة الى المهاجرين الذين سيضطرون الى تمضية ليلة او ليلتين على الاقل على متن مراكب الانقاذ حيث يبدو ان نهاية الرحلة الى ايطاليا ستكون صعبة.

واعلنت السلطات الايطالية الاثنين قبل عمليات الانقاذ انها سجلت وصول عدد كبير من المهاجرين بحرا هذا العام: اكثر من 171 الف مهاجر اي زيادة 19% عن العام الماضي و4,5% عن العام 2014 التي كانت سنة قياسية.

ويأتي هؤلاء اساسا من نيجيريا (35700) واريتريا (20 الفا) وغينيا (12300) وساحل العاج (11400) وغامبيا (11 الفا) ودول اخرى من افريقيا جنوب الصحراء وبنغلادش (7500).

وفي الاسابيع الاخيرة سجل عدد أكبر من الاسر السورية والفلسطينية بين المهاجرين الذين تم انقاذهم.

وبحسب الامم المتحدة يمثل الرجال 71% من المهاجرين القادمين الى ايطاليا والنساء 14% والقاصرين 16% (معظمهم من المراهقين غير المرافقين). ولقي ما لا يقل عن 4690 مهاجرا مصرعهم او فقدوا في البحر المتوسط العام الحالي.