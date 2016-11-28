﻿في انتكاسة لجهود إنهاء الحرب: تحالف «الحوثي ـ صالح» يشكل حكومة

صنعاء – رويترز: ذكرت وكالة أنباء سبأ الرسمية التي يديرها الحوثيون، أن حركة الحوثيين المسلحة وحلفاءها السياسيين شكلوا حكومة جديدة، أمس الاثنين، في ضربة لجهود تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا في البلاد. وكان دبلوماسيون يأملون أن تحجم الحركة التي تسيطر على العاصمة صنعاء عن تشكيل حكومة من الموالين لها، وأن تشارك بدلا من ذلك في تشكيل حكومة وحدة مع خصومها اليمنيين الذين طردتهم إلى المنفى في السعودية. وبحسب وكالة سبأ التابعة للحليفين فإن الحكومة الجديدة تتألف من 35 وزيراً بينهم 3 نواب لرئيس الوزراء و7 وزراء دولة.