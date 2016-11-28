﻿إسرائيل تقصف تنظيم «الدولة» في الجولان والنظام السوري يخترق شرق حلب

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه أغار على موقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في مرتفعات الجولان السورية كان يستخدم في الماضي من قبل الأمم المتحدة.

وقال الجيش، عبر بيان «أغارت طائرات سلاح الجو على منشأة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب هضبة الجولان السورية؛ وذلك ردًا على إطلاق النار الذي استهدف قوة عسكرية كانت تهم بنشاط أمني يوم (الأحد)».

وأضاف: «استهدفت الغارة منشأة عسكرية خالية كانت تستخدم في الماضي من قبل الأمم المتحدة وتم استغلالها من قبل مخربي التنظيم لاستهداف قوات جيش الدفاع (الجيش الإسرائيلي) ولتنفيذ نشاطاتهم قرب الحدود»، دون أن يوضح نتائج هذه الغارة.

وأوضح أن هذه الغارة تأتي متابعةً للغارة التي شنها أمس، وذلك «بهدف منع عودة المخربين للمنشأة التي تشكل تهديدا ملموسا في تلك المنطقة».

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «لن يتهاون في التحرك ضد تنظيمات إرهابية تعمل ضد إسرائيل».

وفي وقت سابق من الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 4 من عناصر التنظيم في غارة شنها على سيارة كانت تقل عناصر من تنظيم «الدولة» في الجولان السوري.

وجاءت هذه الغارة ردا على قيام هذه العناصر بمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي في الجانب المحتل من الجولان بمدافع رشاشة وقذائف هاون.

الى ذلك قال الجيش والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش وحلفاءه طردوا مقاتلي المعارضة من حي الصاخور الاستراتيجي في شرق حلب أمس الاثنين، في إطار هجوم متصاعد يهدد بسحق المعارضة في حلب.

ونفى مسؤول في المعارضة التقرير عن سقوط الصاخور، وهو تقدم من شأنه أن يقسم الأحياء الشرقية من حلب التي تسيطر عليها المعارضة إلى شطرين، بينما قال مسؤول آخر في المعارضة إن الموقف لم يتضح بعد. وذكر المرصد السوري أن المعارضة فقدت السيطرة على أكثر من ثلث أراضي شرق حلب في الأيام القليلة الماضية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري قوله إن الجيش وحلفاءه سيطروا على حي الصاخور بالكامل ويعكفون على تطهيره من الألغام. وبدعم من مقاتلين متحالفين معه يتوغل الجيش في شرق حلب من الشمال الشرقي منذ الأسبوع الماضي، وحقق مكاسب الواحد تلو الآخر في مطلع الأسبوع.

وقال مقاتل حليف للقوات الحكومية في حلب إن الجيش وحلفاءه «شطروا الأحياء الشرقية إلى نصفين وتركوا ممرا للمسلحين للانسحاب من الجزء الشمالي.»

وانتزاع السيطرة على شرق حلب من أيدي المعارضة سيكون أكبر نصر للرئيس بشار الأسد منذ اندلعت الانتفاضة في 2011. وحلب هي أهم معقل حضري للانتفاضة.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن قوات الحكومة السورية تسيطر بالفعل حاليا على مساحة كبيرة من شرق حلب تمتد شمالا من حي الصاخور بعد أن سيطرت على ثلث أراضي شرق حلب في الأيام الماضية.

وقال «هي أكبر هزيمة للمعارضة في حلب منذ 2012.»

جاء ذلك فيما أفاد الدكتور حسين نجار، الطبيب الشرعي في بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي لمراسل «سبوتنيك» بأن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة قتلوا وأصيب 10 آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة جراء قصف طيران مجهول الهوية على الجهة الجنوبية الشرقية للزهراء، حسبما ذكرت الوكالة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك تحدثت مصادر أهلية في بلدة الزهراء للمراسل، عن خمس غارات جوية قصفت الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ثلاثة منازل.