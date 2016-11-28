﻿انطلاق مؤتمر «فتح» في رام الله اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة

رام الله ـ «القدس العربي»ـ من علي الصالح: وسط انتشار أمني مكثف ومشاركة أعداد كبيرة من الضيوف، فلسطينيين وعربا وأجانب، وزحمة مرور تعيشها رام الله التي ازدادت بسبب نشاطات ما قبل المؤتمر، ومخاوف من حدوث منغصات داخلية غير متوقعة، أو مفاجآت مثل إعلان مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، أنه لن يرشح نفسه لعضوية اللجنة المركزية، تنطلق اليوم أعمال المؤتمر السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».

وسيكون هذا المؤتمر الثاني للحركة الذي يعقد على تراب فلسطين بعد المؤتمر السادس الذي عقد في أغسطس/ آب 2009.

واستبقت اللجنة المركزية الحالية اجتماعها الأخير في مقر الرئاسة لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج المؤتمر، وضمان سير جلساته وفق المتفق عليه، وسط أجواء متوترة بسبب التسريبات.

وسيبدأ المؤتمر، وفق ما أكد عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح» لـ»القدس العربي»، صباح اليوم بجلسة حصرية للأعضاء، وعددهم بحدود 1400، هذا إذا ما تمكن بقية أعضاء غزة وعددهم 70 عضواً الذين تماطل إسرائيل في منحهم تأشيرات المرور عبر معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع، من الحضور، لإزالة أي عقبات قد تعيق مجريات المؤتمر.

وستعقد جلسة الافتتاح الرئيسية بحضور الضيوف والمراقبين والصحافيين في الساعة السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في فلسطين (الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش) بكلمة رئيس الحركة، محمود عباس، يتبعها استقالة اللجنة المركزية والمجلس الثوري. وبعدها يجري اختيار رئاسة المؤتمر وإدارته للإشراف على مناقشة التقارير السياسية والمالية والتنظيمية وعمليات الترشح والانتخاب.

وستستمر أعمال المؤتمر حتى صباح الجمعة لتحديد خط سير الحركة وسياساتها وانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

ويصل عدد أعضاء اللجنة المركزية إلى 21 عضواً، 18 منهم يجري انتخابهم مباشرة من المؤتمر، بينما يجري تعيين الثلاثة الآخرين من قبل اللجنة المركزية المنتخبة، وهم من المسيحيين والنساء والكفاءات. وأما المجلس الثوري فيبلغ عدد أعضائه 80 بالانتخاب، بينما يجري تعيين عدد آخر أقصاه 25 عضوا.

ومن مفاجآت المؤتمر، إعلان اللواء ماجد فرج أنه لن يرشح نفسه لعضوية اللجنة المركزية. وحسب ما علمت «القدس العربي» فإن إعلانه عدم الترشح جاء بطلب من الرئيس عباس نفسه.

ومن المفاجآت التي سبقت المؤتمر ايضاً، البيان الذي أصدره النائب جمال الطيراوي عن مدينة نابلس، ويرفض فيه المشاركة في المؤتمر لأسباب عزاها إلى «تهميش واستثناء وتغييب وفصل كوادر وقيادات تاريخية في الحركة».

وحمل الطيراوي «اللجنة التحضيرية وقيادة الحركة المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات السلبية لعقد هذا المؤتمر، سواء باختيار الأعضاء وعملية الإقصاء والتجميد والتغييب والفصل للمناضلين والقيادات الفتحاوية الوازنة على امتداد خارطة فتح».

ووجهت الدعوات إلى جميع الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية في الأراضي الفلسطينية، من بينها حركتا «حماس» و»الجهاد الاسلامي»، وكذلك «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» لحضور المؤتمر كضيوف.