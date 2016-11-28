﻿سكان في الموصل يبدون ارتياحهم لتحرير منطقتهم

الموصل ـ رويترز: يشير وجود العربات المدرعة قرب الموصل إلى أن معركة طرد تنظيم الدولة الإسلامية ما زالت بعيدة عن نهايتها. لكن بالنسبة لسكان شقق حي الخضراء إلى الشرق من الموصل فلم يعودوا يعيشون في ظل حكم التنظيم.

وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية يوم السبت السيطرة الكاملة على عدد من الأحياء على الجانب الشرقي من مدينة الموصل أكبر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية.

وتجوب مركبات من طراز همفي الشوارع في الوقت الذي خرج فيه السكان للترحيب بوصول القوات معبرين عن ارتياحهم للحرية التي استعادوها.

وقال أحد سكان الحي ويدعى محمد زيدان محمود «حياتنا كانت صفر.. بس من دخلتوا اليوم أحنا طلعنا من السجن. كنا مسجونين.. كنا مخنوقين.. لا ماء.. لا كهرباء.. لا مواد غذائية. كلشي ماكو».

وكانت الموصل أكبر مدينة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية سواء في العراق أو سوريا بعد أن طرد الجيش من شمال العراق في حزيران/يونيو 2014.

واخترق جهاز مكافحة الإرهاب الذي دربته الولايات المتحدة دفاعات التنظيم في شرق الموصل في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر ويقاتل لتوسيع موطئ قدمه في المدينة.

وأعرب سكان الحي عن سعادتهم لوصول القوات على أمل تحسين أحوالهم المعيشية. لكن الدولة الإسلامية مازالت تسيطر على أجزاء أخرى من المدينة الواقعة في شمال البلاد وتشن تفجيرات انتحارية وتطلق صواريخ من مواقع قريبة.

ومع تناقص امدادات الغذاء والماء تبقى الحياة في الأحياء المحررة بعيدة عن طبيعتها حتى وان كانت الدولة الإسلامية تتراجع في الموصل بعد أن حكمت المدينة بقبضة قاسية لأكثر من عامين.

وقالت احدى سكان الحي «البارحة أنا خالتي توفت وكع (وقع)علينا هاون. الحياة توقفت حيل.. لا شغل.. لا عمل.. ماء ماكو.. كهرباء ماكو.. حياة صعبة كانت.. والحمد لله اليوم فرجت علينا.. الحمد لله والشكر».