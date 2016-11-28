﻿وزير خارجية مصر يبحث مع نظيره الأورغواياني القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة ـ د ب أ: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الاثنين مع وزير خارجية الأورغواي رودولفو نين نوفوا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها أول وزير خارجية لأورغواي لمصر منذ 13 عاما.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، إن زيارة وزير خارجية أوروغواي إلى مصر تأتي في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن، والرغبة في الاستماع إلى تقييم مصر ورؤيتها للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما فيما يتعلق بالأزمات في سوريا واليمن والعراق، فضلا عن القضية الفلسطينية، حيث يتوجه الوزير الأورغواياني إلى كل من رام الله وإسرائيل عقب انتهاء زيارته إلى مصر.

وأشار إلى أن الزيارة تستهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في مجال التجارة والاستثمار.

ولفت المتحدث إلى أن الوزير شكري أعرب لوزير خارجية أوروغواي عن تقدير مصر لمساهمة أوروغواي في القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، كما استعرض رؤية مصر وتقييمها لكيفية دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إلى الأمام.

واشار إلى استمرار مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط، وأن الجهود المصرية تتركز على تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على الانخراط الجاد في مفاوضات تستهدف الوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، كما استعرض شكري تقييم مصر للأوضاع في سورية وليبيا واليمن والعراق. واستعرض الوزيران خلال المباحثات التطورات الداخلية في مصر، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث شرح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، والذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الحكومة المصرية على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

وحسب المتحدث، تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مصر وتجمع دول الميركوسور في ضوء عضوية الأورغواي في التجمع، فضلاً عن كيفية تشجيع الاستثمارات الأوروغوائية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير خارجية أوروغواي على حرص بلاده على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر، مشيراً إلى أن السوق المصري يعتبر سوقا هاما للغاية للمنتجات الاورغوايانية، وانه انطلاقا من ذلك الاهتمام فإن الأوروغواي حريصة على التوقيع على اتفاق التعاون بين البلدين في مجال المساعدة في المسائل الجمركية.

ووقع الوزيران، في نهاية اللقاء، على اتفاق المساعدة في المسائل الجمركية، والذي من شأنه أن يسهل التعاملات الجمركية بين البلدين مما سيعزز التجارة بين مصر والأورغواي، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.