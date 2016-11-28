﻿مقتل 20 من الحوثيين وقوات صالح في محافظة حجة وقيادي في المقاومة في أبين

صنعاء ـ و كالات: أعلنت جماعة «أنصار الله»(الحوثيون) والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مساء أمس الإثنين، تشكيل حكومة «إنقاذ وطني»، في صنعاء، برئاسة محافظ عدن السابق، عبدالعزيز بن حبتور.

وكان دبلوماسيون يأملون أن تحجم الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء عن تشكيل حكومة من الموالين لها وأن تشارك بدلا من ذلك في تشكيل حكومة وحدة مع خصومها اليمنيين الذين طردتهم إلى المنفى في السعودية.

وسبق أن أعلن الحوثيون الذين يسيطرون على أراض يسكنها أكثر من نصف سكان اليمن أن تشكيل حكومة مع حلفائهم لا يعني التخلي عن عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء سبأ الرسمية التي يديرها الحوثيون ان تشكيل الحكومة جاء «بناء على الاتفاق السياسي الموقع بين الحوثيين وحلفائهم وحزب المؤتمر (جناح صالح) وحلفائه في 28 يوليو/تموز الماضي».

وتتألف الحكومة، حسب الوكالة، من 35 وزيراً، بينهم 3 نواب لرئيس الوزراء، و7 وزراء دولة.

وضمت التشكيلة، تعيين، حسين عبدالله مقبولي، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أكرم عطية، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية، واللواء جلال الرويشان، الذي أصيب في حادثة مجلس العزاء مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي (قبل تعافيه)، نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن.

وتم تعيين اللواء محمد ناصر العاطفي وزيراً للدفاع، محافظ حجة علي بن علي القيسي، وزيراً للإدارة المحلية، القاضي أحمد عبدالله عقبات، وزيراً للعدل، صالح أحمد شعبان، وزيراً للمالية.

كما تم تعيين طلال عبد الكريم عقلان، وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، واللواء ركن محمد عبدالله القوسي وزيراً للداخلية.

وتم تعيين أحمد محمد حامد وزيراً للإعلام، وشقيق زعيم جماعة الحوثيين، يحيى بدر الدين الحوثي، وزيراً للتربية والتعليم.

وذهبت حقيبة الخارجية لوزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق والموالي لصالح، هشام شرف عبدالله.

كما تم تعيين 7 وزراء دولة، وهم علي عبدالله أبو حليقة، وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى (البرلمان بغرفتيه)، تاجر السلاح الموالي للحوثيين فارس محمد مناع، نبيه محسن أبونشطان، رضية محمد عبدالله، عبيد سالم بن ضبيع، حميد عوض المزجاجي، وعبدالعزيز أحمد البكير.

وبهذه الخطوة، يكون في اليمن حكومتان، واحدة شرعية ومعترف بها دوليا هي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر وتتنقل بين الرياض والعاصمة المؤقتة عدن، وأخرى تتبع «الحوثيين» و«صالح»، ولا تحظى بأي اعتراف دولي.

وقد تتسبب هذه الخطوة في نسف جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام واستئناف المشاورات بين أطراف النزاع في البلاد، وسبق للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن اعتبر في آب/ أغسطس الماضي «المجلس السياسي»، الذي شكله «الحوثيين» و«حزب صالح» بالمناصفة لإدارة شؤون البلاد، ولم يحظ بأي اعتراف دولي، بأنه «قرار أحادي يهدد مسار السلام، وخروج على المرجعيات الدولية».

ومنذ قرابة عامين، تشهد اليمن حربًا متصاعدة بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة وقوات جماعة «الحوثي» وحلفائها من جهة أخرى، راح ضحيتها آلاف من الطرفين، علاوة على أوضاع انسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، أعلنت بسببها بعض محافظات البلاد «مناطق منكوبة».

ميدانياً، أفادت مصادر في الجيش اليمني أمس الاثنين بسقوط أكثر من 20 قتيلاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح وجرح العشرات، في معارك اندلعت بين الطرفين في مدينة ميدي في محافظة حجة (123 كم شمال غرب صنعاء).

وقالت «تواصلت المعارك الدائرة في مدينة ميدي لليوم السابع على التوالي بين قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، وبين مليشيا الحوثي وصالح، من جهة ثانية، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني».

وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات «مليشيات» الحوثي و صالح في ميدي، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير آليات عسكرية تابعة «للمليشيات الانقلابية».

في الوقت ذاته، ذكرت مصادر محلية أن «هناك محاولات من قوات الجيش الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي للتقدم في صحراء وساحل ميدي، يقابلها استماته من الحوثيين في منع ذلك التقدم».

وأضافت أن أطراف مدينة ميدي تشهد قصفا بريا متبادلاً بين الطرفين بشكل عنيف، إضافة للقصف البحري، والغارات الجوية التي تشنها مقاتلات التحالف العربي.

وأشارت إلى أن هناك العديد من القتلى والجرحى من كلا الجانبين، مؤكدة أن هناك العديد من الجثث التي لا تزال منتشرة في الساحل والصحراء إثر استمرار المعارك بشكل عنيف.

وتشهد المناطق الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية في محافظة حجة مواجهات عنيفة، بين الطرفين منذ نحو عام ونصف، خلفت اضرارا بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.

وفي السياق، قتل قيادي في المقاومة الشعبية اليمنية أمس الاثنين بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في محافظة أبين، جنوبي اليمن. وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في سيارة الخضر المعلم، قيادي في المقاومة الشعبية، بالقرب من منزله في بلدة العين بمدينة لودر، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وينتمي الخضر للتيار السلفي، وهو ايضا قائد الحزام الأمني التابع للمقاومة الشعبية في منطقة العين.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ العملية.

يذكر أن تنظيم القاعدة كان مسيطرا منذ أشهر على أغلب مناطق محافظة أبين بما فيها مدينة لودر.

في سياق آخر، أصيب ثلاثة جنود بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب أحد المعسكرات في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وذكر شهود عيان أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، انفجرت أثناء مرور دورية عسكرية بالقرب من معسكر «الجلاء « في منطقة البريقة غرب مدينة عدن، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود.