﻿الفصائل السورية المعارضة تتراجع بسرعة أمام تقدم قوات النظام في شرق حلب

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: خسرت الفصائل المعارضة الاثنين كامل القطاع الشمالي من الأحياء الشرقية في مدينة حلب، ثاني المدن السورية، إثر تقدم سريع أحرزته قوات النظام وحلفاؤها فيما فر آلاف السكان من منطقة المعارك.

وتشكل سيطرة قوات النظام على ثلث الأحياء الشرقية حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخسارة الأكبر للفصائل المعارضة منذ سيطرتها على شرق المدينة في 2012، في وقت تعد أكبر انتصارات النظام الذي استعاد المبادرة ميدانيا منذ بدء روسيا حملة جوية مساندة له قبل أكثر من عام، وفي ظل عجز دولي كامل إزاء إيجاد حلول لتسوية النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

ومع فرار أكثر من عشرة آلاف مدني من شرق حلب إلى مناطق تحت سيطرة النظام وأخرى تحت سيطرة الأكراد، توجهت المئات من العائلات في اليومين الأخيرين إلى جنوب الأحياء الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة ويعيش سكانها المحاصرون وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية.

ووصف الناطق باسم الدفاع المدني في حي الأنصاري إبراهيم أبو الليث الوضع في شرق حلب بـ «الكارثي». وقال بصوت متقطع «هذان أسوأ يومين منذ بدء الحصار، النزوح جماعي والمعنويات منهارة».

وأضاف «تنام الناس على الأرض. لا مأكل ولا مشرب ولا مأوى أو ملجأ»، مضيفا بغضب «قولوا لنا، إلى متى سيبقى العالم ضدنا؟». وفي شرق حلب وصلت عشرات العائلات معظم أفرادها من النساء والأطفال، تباعا سيرا على الأقدام. ويعاني أفرادها من الإرهاق والبرد الشديد والجوع، حتى أن بعضهم ليس بحوزته المال لشراء الطعام.

وعمل أهالي الحي على إيوائهم في منازل خالية من سكانها وتبرعوا لهم بالأغطية والبطانيات.

ومنذ بدء قوات النظام إحراز تقدم في شرق حلب، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان فرار أكثر من ستة آلاف مدني إلى حي الشيخ مقصود، ذي الغالبية الكردية، وأربعة آلاف إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وتداولت مواقع كردية مقاطع فيديو تظهر مئات الأشخاص وهم يتجمعون في باحة في الشيخ مقصود بعد وصولهم إلى الحي. وفي صور أخرى، يسير العشرات وبينهم عدد كبير من الأطفال على طريق وهم يحملون حقائب وأمتعة أحضروها معهم.

وهي المرة الأولى، حسب المرصد، التي ينزح فيها هذا العدد من السكان من شرق حلب منذ 2012 حين انقسمت المدينة بين أحياء شرقية تحت سيطرة الفصائل وغربية تحت سيطرة قوات النظام.

حي تلو الآخر

واستأنفت قوات النظام في 15 تشرين الثاني/نوفمبر حملة عسكرية عنيفة ضد الأحياء الشرقية، تخللها هجوم ميداني على أكثر من جبهة وغارات كثيفة على مناطق الاشتباك والأحياء السكنية.

وحتى بدء الهجوم، كان يعيش أكثر من 250 ألف شخص في الأحياء الشرقية في ظروف صعبة نتيجة حصار بدأته قوات النظام قبل حوالي أربعة اشهر. ودخلت آخر قافلة مساعدات إنسانية إلى مناطقهم في تموز/يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سكوت كريغ الاثنين «الوضع في شرق حلب متقلب وتتطور الأمور بسرعة» مضيفا «نحن قلقون للغاية من تبعات القتال على السكان المدنيين في حلب».

وغداة سيطرتها على أحياء عدة الاثنين، أبرزها حيّا الصاخور والحيدرية، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بسيطرة الجيش على محطة سليمان الحلبي، المحطة الرئيسية التي تضخ المياه إلى الأحياء الغربية والتي كانت الفصائل المقاتلة تتحكم بها.

وتقدمت قوات النظام منذ ليل السبت بسرعة في الأحياء الشمالية الشرقية انطلاقا من مساكن هنانو، الحي الأول الذي سيطرت عليه الفصائل المعارضة في صيف العام 2012 وأكبرها مساحة، لتتقدم إلى الأحياء المجاورة، واحدا تلو الآخر. وسيطر المقاتلون الأكراد وفق المرصد، على أحياء بستان الباشا والهلك التحتاني أمس الاول والشيخ فارس الاثنين، التي كانت أيضا تحت سيطرة الفصائل. ويتهم مقاتلو المعارضة الأكراد بالوقوف إلى جانب النظام في النزاع الجاري.

وحسب المرصد، يأتي التقدم السريع لقوات النظام وحلفائها «نتيجة خطة عسكرية اتبعتها في هجومها وتقضي بفتح جبهات عدة في وقت واحد، بهدف إضعاف مقاتلي الفصائل وتشتيت قواهم».

وربط ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي، أبرز الفصائل المقاتلة في حلب، لفرانس برس الاثنين تقدم النظام باستقدامه «تعزيزات عسكرية كبيرة وبالقصف الجوي العنيف الذي لم يهدأ».

وأوضح «الوضع أشبه بعين تقاوم مخرز.. طيلة السنوات الماضية كنا نقاوم بما أوتينا من قوة بأساليب بدائية، أما اليوم فنحن نقاوم إيران وروسيا» أبرز داعمي دمشق عسكريا. وأضاف «النظام انتهى وسقط منذ خمس سنوات، ونحن الآن نقاتل جيوش وميليشيات من كل أصقاع الأرض» معتبرا أن الفصائل «محكومة بالصمود والدفاع عن النفس وعن أهالينا». وتخوض قوات النظام حاليا معارك عنيفة في حيي الشيخ سعيد والشيخ لطفي في جنوب المدينة.

ومنذ بدء الهجوم الأخير على شرق حلب منتصف الشهر الحالي، أحصى المرصد مقتل 225 مدنيا بينهم 27 طفلا جراء القصف والغارات، فيما قتل 29 مدنيا بينهم 11 طفلا في غرب المدينة جراء قذائف الفصائل التي حصدت قتيلين الاثنين، وفق وكالة سانا.

في العالم، هناك صمت شبه تام منذ يومين إزاء التطورات الميدانية المتسارعة. ومن شأن خسارة المعارضة لحلب أن تشكل خسارة أيضا للدول الداعمة للمعارضة، وبينها السعودية ودول غربية، وأن تقوي المحور الداعم للنظام، أي روسيا وإيران. إلى ذلك قتل 4 عناصر من تنظيم «الدولة» (داعش)، خلال اشتباكات مع عناصر «الجيش السوري الحر» شمال سوريا، في اليوم 97 من عملية «درع الفرات».

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، امس الاثنين، أن عناصر الجيش السوري سيطرت على قرى «الخليلية» و»العجمي» و»صاب ويران» في محيطة مدينة الباب بريف محافظة حلب، الاحد.

وأشار إلى مقتل 4 من عناصر التنظيم، واغتنام سيارتين مثبت عليهما رشاش دوشكا من التنظيم.

ولفت البيان إلى تدمير الطائرات الحربية التركية 4 مبان للتنظيم في المنطقة المذكورة.

وأكد على إظهار القوات المسلحة التركية الحرص الشديد، كي لا يلحق أي ضرر بالمدنيين الذين يعيشون في المنطقة جراء العمليات العسكرية.

وفي 24 أب/اغسطس الماضي، ودعمًا لقوات «الجيش السوري الحر»، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمالي سوريا)، تحت اسم «درع الفرات».

وتهدف العملية إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم «الدولة» الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس واعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة التنظيم المتطرف.