﻿السينمائي المغربي نور الدين الصايل: «الميديا» تتحول تدريجيا إلى «الإعلام التفاعلي»

الرباط – «القدس العربي»: قال الإعلامي والسينمائي المغربي نور الدين الصايل إن زمن الاستهلاك السلبي لوسائل الإعلام، السمعية والبصرية خصوصا، موشكٌ على الانتهاء، وإن العلاقة العمودية بين المُستهلك وبين وسيلة الإعلام أصبحت أفقية، حيث أصبح هذا الأخير يتعامل مع الخبر ويعمّمه عن طريق الشبكة العنكبوتية عموما، ووسائل التواصل الاجتماعي خصوصا، متجاوزا بذلك التلقي إلى التفاعل والتأثير.

وتوقعّ الصايل، في درسٍ افتتاحي بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي والإعلامي في مؤسسة «بيت الصحافة» في طنجة، أن يتمّ الانتقال الذي لا مفرّ منه من «الميديا» إلى الـ «كروس- ميديا» أو الصحافة التفاعلية، فيتم تجاوز المرحلة التقليدية إلى ما سماه «إعلام التقاطع»، والذي بدأ فعلا في التأثير في ميدان الإشهار التلفزيوني والإذاعي، «بحيث انتقل الرقم من 3.8 مليارات درهم (380 مليون دولار)، منذ 4 سنوات، إلى مليار ونصف فقط في السنة الحالية».

وقال إن معدّل ساعات المشاهدة على المستوى العالمي كان قبل 4 سنوات 220 دقيقة يوميا، ليصل الآن إلى 200 دقيقة فقط، أي بنقصان 5 دقائق مشاهدة كلّ عام.

واعتبر، حسب ما نقله موقع «هسبرس» أن التلفزيون مثلا سيصبح نقطة في بحر وسائل الإعلام «أين نضع البعد الوطني وسط واقعٍ كهذا؟ الحلّ هو أن نكون مالكين للخطاب، وبالتالي امتلاك سياسة إنتاجٍ بما لها وما عليها».

ورفض الصايل أن يكون منطق المنع هو طريقة التعامل مع وسائل التواصل الحديثة، وقال هذه حركة بلدية لأن الحدود ستتكسّر أمام الجميع يوما ما. ومن ثم، فالتصفية، «تقع مع الممارسة والوقت، وأنّ من يصرّ مثلا على قراءة الشتائم والتفاهات على وسائل التواصل، ويظلّ كذلك لمدة سنة مثلا، فالمشكلة حينها تكون فيه هو وليس في الوسيلة».

وفي مقارنة مع الدول الغربية، أوضح أن الطاقة الاستيعابية لديها ساعدتها في تشرّب طفرة وسائل التواصل، على عكس المجتمعات العربية عموما والتي ما زال ظهور أي جديد يأخذ عندها «بُعداً فضائحيا»، بحيث ينحو الجميع نحو الخوف وتحريم هذا الجديد بدل استيعابه.

وقال إن كان فقدان الهوية هو التخوف الرئيسي في هكذا حالات، فإن «الارتكاز على نموذج عصر الأنوار (بدءا من القرن الـ18) بروحه اليونانية -الرومانية- العبرية- المسيحية، لن يخرجنا من هويتنا ويمكننا التماشي معه، شرط ألا ننأى عن البعد الأيديولوجي، الذي يميل إلى التقوقع على الذّات وبالتالي الإحساس بالضعف».