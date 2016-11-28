﻿أغنية «حسدونا» لحاتم عمور الأولى على تطبيق «أنغامي»

الرباط – «القدس العربي»: تواصل أغنية «حسدونا» للنجم المغربي حاتم عمور، تربعها على عرش الصدارة في تطبيق أنغامي ضمن قائمة الأغاني لـ «Top arab au Maroc».

وتأتي في المركز الثاني أغنية «سهرانا يا ليل» للنجمة اللبنانية إليسا، وأغنية «نسخة منك» في المرتبة الثالثة لنجم الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب إكس فاكتور الأردني أدهم نابلسي.

وتحقق أغنية «حسدونا» نجاحا كبيرا في الساحة الفنية المغربية والعربية، وحصدت على موقع يوتيوب أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مشاهدة وذلك في فترة وجيزة عن إطلاقها، كما تحتل المراتب الأولى في الإذاعات.

«حسدونا» من ألحان وكلمات محمد الشرابي وتم تصوير الأغنية على شكل فيديو كليب في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحيي حاتم عمور يوم السبت المقبل سهرة غنائية في مدينة الخميسات، وذلك في إطار الدورة الأولى لمهرجان زمور للثقافة والفنون والمنظم تحت شعار « الثقافة في خدمة التنمية».