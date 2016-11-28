﻿صابر الرباعي يُطلق «أنا بحن» ويعتبر الفن رحلة كفاح مشرّفة

تونس – «القدس العربي» : نشر الفنان التونسي صابر الرباعي على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك» صورة لـ «بوستر» (ملصق) أغنيته الجديدة «أنا بحن»، التي يفترض أن يطلقها في الأسواق خلال الأيام القليلة المُقبلة.

والأغنية الجديدة من كلمات هاني عبدالكريم وألحان وليد سعد وتوزيع محمد مصطفى، ويقول الرباعي في مطلع الأغنية «أنا بحن أقابلك تاني، بحن أشوفك بين أحضاني، حبيبي بحتاجلك دلوقت أكتر من الأول، أنا بحاول أنساك دايما يوم بعد يوم ولا بنساك أبدا، أنا كأني بعيش الدنيا عشان اتعب بعدك واتحمل».

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي تناقلوا ببعض التهكم صورتين للفنانين أصالة نصري وتامر حسني قبل الشهرة، لكن الرباعي اعتبر، في تصريحات تناقلتها بعض وسائل الإعلام أنه «ليس عيبا أن تكون فقيرا ويمن الله عليك بالشهرة والثراء»، مضيفا «أنها (مسيرة الفنان نحو الشهرة) دائما رحلة كفاح مشرّفة، فبدلا من الاستهزاء بالصورتين، تعلموا كيف تتحدون ظروفكم وتصلون إلى مبتغاكم».