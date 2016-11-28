﻿راقصة غجرية تحصد جائزة جمهور مهرجان «أدفا» للأفلام الوثائقية في هولندا

أمستردام – من أسامة صفار: أعلن مهرجان «أدفا» للأفلام الوثائقية في العاصمة الهولندية أمستردام، فوز الفيلم الإسباني «لاشانا» للمخرج «لوسيه ستوجفيك»، بجائزة الجمهور.

ويتجول الفيلم داخل عقل «لاشانا»، راقصة الفلامنكو الغجرية الأشهر في القرن العشرين، والتي عادت إلى خشبة المسرح لتقديم عروضها بعد انقطاع دام 30 عاما.

وتكشف « لا شانا» – التي تبلغ 67 عاما حاليا – عن السر وراء اختفائها عندما كانت في ذروة حياتها المهنية، وبعد دعوة النجم بيتر سيلرز لها إلى هوليوود وبدلا تلبية الدعوة، اختفت فجأة.

ويتابع الفيلم الدراما الحياتية وراء الكواليس التي أدت إلى قطع «لاشانا» مسيرتها الواعدة لمدة 30 عاماً؛ حيث كانت ضحية للعنف المنزلي على يد زوجها.

وشارك في انتاج الفيلم الفائز إسبانيا وأيسلندا والولايات المتحدة.

وكانت إدراة المهرجان، الذي يعد الأكبر في العالم للأفلام الوثائقية، أعلنت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عن الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات باستثناء الفيلم الفائز بجائزة الجمهور.

وافتتح المهرجان في 16 الشهر الجاري، قبل أن يختتم رسمياً أمس.

وقدم المهرجان جائزتين في كل مسابقة: جائزة أفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ففاز الفيلم السويدي «لا مكان للاختباء» بجائزة أفضل فيلم (الجائزة الكبرى) للمخرج زدشت أحمد.

والفيلم عبارة عن تقرير شاهد عيان من قبل ممرضة عراقية أُجبرت على الفرار عندما وقع منزلها في أيدي عناصر الأمن القومي.

وفاز فيلم «ما زال هناك غد» للمخرج جيان فان بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وهو عن صورة للشاعر الصيني شينخوا يو لمزارع تورط في زواج بلا حب وعاش حياته في عالم الإنترنت.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة في فئة الوثائقي الطويل جائزتها لأفلام توم بول (الولايات المتحدة)، ويوري أنكاريني (إيطاليا)، وجوردانا بيرغ (البرازيل)، وإنغريد فان تول (هولندا) وديبرا زيمرمان (الولايات المتحدة).

وذهبت جائزة رواية القصص الرقمية إلى المخرجة ميا دونوفان عن فيلم «مبرمجة» وتلقى الإيراني علي إسلامي جائزة في رواية القصص الرقمية عن فيلم «ثمن الموت».

وفي الفئة نفسها اقتسم ثلاثة مخرجين جائزة لجنة التحكيم الخاصة وهم بريت جيلور(كندا) وآنا هيغز (المملكة المتحدة) وجان روثوزن (هولندا).

وفي فئة العمل الأولي فاز الدانماركي سين شيبشولك عن فيلم «من نحن» و حاز فيلم «بلاستيك الصين» على جائزة لجنة التحكيم من خلال المخرج الصيني جوليانج والذي دعم ماليا من صندوق بيرثا التابع للمهرجان.

وقدمت لجنة التحكيم جائزتها لأول عمل لكل مارجولين بونسترا (هولندا)، اولديسسيكليس (لاتفيا)، وكاهانا كوبرمان (الولايات المتحدة الأمريكية)، سمير ميهانوفيك (اسكتلندا) وبوب مور (كندا).

وفاز تالي شيمش وعساف سودري بجائزة IDFA لأفضل وثائقي متوسط الطول عن الفيلم الإسرائيلي «الموت في محطة».

وفازت كسينيا أوكابكينا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفئة نفسها عن فيلم «لنعد أحرارا «(استونيا).

وتم تقديم ما مجموعه 16 جائزة واستقطب المهرجان مئتين وثمنين ألفا من المشاهدين، بارتفاع طفيف عن عام 2015 والذي شهد حضور مائتين وواحد وسبعين ألفا.

وحقق ربحا يقدر بنحو مليون وثلاثمئة وستين ألف يورو، بينما حقق في العام الماضي مليونا ومائتين وخمسة وسبعين ألف يورو.

وزاره من خارج هولندا 3 آلاف و300 صانع أفلام وثائقية من العالم كله وهو العدد نفسه الذي سجله العام الماضي، وفقاً للمهرجان.

مهرجان «أدفا»، الذي انطلق لأول مرة العام 1988، اختار 297 فيلماً للعرض في مختلف البرامج الخاصة به من إجمالي 3495 فيلما تقدم بها صناع الأفلام للمهرجان من شتى أنحاء العالم، حسب البوابة الإلكترونية للمهرجان.

ومن بين الأفلام المختارة 44 من فيلماً هولندياً وزعت على أقسام المهرجان، و102 فيلم عرضت لأول مرة.

(الاناضول)