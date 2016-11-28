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﻿من مذكرات مواطن عربي مطحون

لطفي خلف

1

Nov 29, 2016

سحابةُ صيف واستحالة

نَهَضْتُ اُطَرّزُ بالشعر ِ
ثوبَ ثباتي
لعلّي اسدّد بعضَ فواتير
زهرِ الطبيعةِ قبل مماتي
وأنشر أشجارَ فكري
بوادي الغباء ِ
لأصفع خدَّ انعزالي
وأظهر للناس حجمَ عنائي
تعثّرْتُ في حلزون انتمائي
لأرض بلادي
وما كنت إلا سحابةَ صيف ٍ
تمرُّ على طيف وادي
2
اسثحالة

سيفُ همّي
قصّ لي أشجارَ أحلامي ونامْ
ثم صلّی اليأسُ في حقلي وصامْ
كيف اجتاز دروبي الوعراتِ؟
كيف أرتاح بإقليم حياتي؟
كيف لي بعد انكفائي
في جبال النكباتِ
أن ألبي دعوةَ الحاكم
جذلانا
وأقضــــي العمرَ في ترميم ذاتي!؟

loutfikhalaf@gmail.com
٭ شاعر من فلسطين

﻿من مذكرات مواطن عربي مطحون
لطفي خلف
1
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