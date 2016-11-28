﻿من مذكرات مواطن عربي مطحون

سحابةُ صيف واستحالة

نَهَضْتُ اُطَرّزُ بالشعر ِ

ثوبَ ثباتي

لعلّي اسدّد بعضَ فواتير

زهرِ الطبيعةِ قبل مماتي

وأنشر أشجارَ فكري

بوادي الغباء ِ

لأصفع خدَّ انعزالي

وأظهر للناس حجمَ عنائي

تعثّرْتُ في حلزون انتمائي

لأرض بلادي

وما كنت إلا سحابةَ صيف ٍ

تمرُّ على طيف وادي

2

اسثحالة

سيفُ همّي

قصّ لي أشجارَ أحلامي ونامْ

ثم صلّی اليأسُ في حقلي وصامْ

كيف اجتاز دروبي الوعراتِ؟

كيف أرتاح بإقليم حياتي؟

كيف لي بعد انكفائي

في جبال النكباتِ

أن ألبي دعوةَ الحاكم

جذلانا

وأقضــــي العمرَ في ترميم ذاتي!؟

loutfikhalaf@gmail.com

٭ شاعر من فلسطين