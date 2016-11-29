﻿الحكم على الأسيرة الفلسطينية الجريحة عبلة العدم بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أعوام

رام الله – «القدس العربي»: أكد محامي نادي الأسير الفلسطيني، أكرم سمارة، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في عوفر، أصدرت حكماً بالسجن الفعلي على الأسيرة عبلة العدم (45 عاماً) من محافظة الخليل لمدة ثلاثة أعوام بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن. وأوضح أن «العدم» وهي أم لتسعة أبناء، تعرضت لإصابة بليغة في رأسها على يد قوات الاحتلال قبل أن يتم اعتقالها في 20 ديسمبر/كانون الأول 2015، ونُقلت إلى مستشفى هداسا عين كارم حيث أُخضعت لعدة عمليات جراحية، قبل أن يتم نقلها إلى سجن هشارون.

وفي السياق ذاته، أكد محامي النادي، أن «الأسير عمار إبراهيم حمور 28 عاماً من محافظة جنين يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري في سجن النقب الصحراوي منذ تاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري».وبين سمارة، خلال زيارة أجراها له، أن «الأسير حمور يعاني من ضغط الدم والربو وقد توقف عن أخذ الأدوية بعد إعلانه للإضراب».ونقل المحامي عن الأسير الحمور المعتقل منذ 16 شباط / فبراير 2016 ، قوله إن «إدارة سجن النقب ستقوم بنقله اليوم إلى العزل كرد على شروعه بمعركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله التعسفي، علماً أن الأمر الإداري الحالي الصادر بحقه ينتهي في شباط 2017».ومن الجدير ذكره أن ثلاثة أسرى آخرين يواصلون إضرابهم عن الطعام وهم: الأسيران، أنس شديد وأحمد ابو فارة المضربان ضد اعتقالهما الإداري، إضافة إلى الأسير نور اعمر المضرب عن الطعام منذ أكثر من 20 يوماً ضد عزله.

في غضون ذلك، أعلن نادي الأسير ، أن إدارة سجون الاحتلال شرعت بعمليات نقل لأكثر من 100 أسير في قسمي 3 و4 في سجن نفحة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عملية النقل جرت إلى سجون ريمون وعوفر والنقب. وجاء هذا الإجراء «عقب عملية اقتحام نفذتها قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال ما تسمى بالمتسادة»، وفق ما ذكر نادي الأسير في بيان.

يذكر أن عملية القمع هذه تعتبر الثانية التي تنفذ بحق أسرى سجن نفحة خلال أيام.وفي ملف الأسرى كذلك، نقل محامي نادي الأسير، عن الفتى الأسير عمار توفيق أبو هلال 15 عاماً، من بلدة دورا في محافظة الخليل، تعرضه لعملية تنكيل على يد قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقاله.

وأفاد بأن «قوة من جيش الاحتلال وأثناء عملية اعتقاله في تاريخ العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اعتدت عليه بالضرب المبرح وقاموا بمسكه من رقبته في محاولة لخنقه وبعد أن أبلغهم أنه مريض ويأخذ إبرا في يديه، قام أحدهم بشد المربط على يديه متعمداً. ثم جرى نقله إلى برج تابع لقوات الاحتلال واستمروا بضربه وأرغموه على الاعتراف على قيامه برمي الحجارة ثم تركوه تحت أشعة الشمس لنحو ساعتين وأبقوه دون طعام أو شراب لمدة 12 ساعة متواصلة». ويعاني الفتى من عدة أمراض منها تليف رئوي وتصلب في القصبات الهوائية وتجلط ويخضع لعلاج بالوريد مرتين في اليوم.إلى ذلك، تعرض جهاد عليان 16 عاماً من مخيم الجلزون، لاعتداء على يد قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقاله في تاريخ 31 تشرين الأول / أكتوبر الماضي.ونقل محامي نادي الأسير عن عليان قوله إنه ورغم إصابته بكسر في أصابع قدمه إلا أن قوات الاحتلال تعمدت ضربه على قدمه الأمر الذي تسبب له بكسر في كاحل قدمه ونقل لاحقاً إلى سجن عوفر ثم جرى نقله إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج.كذلك، وثّق نادي الأسير مماطلة سلطات الاحتلال، في علاج الأسير أحمد الخصيب المصاب بمرض الثلاسيميا.

وأوضح عقب زيارة محاميه للأسير الخصيب في سجن عوفر أن الأخير يحتاج لإمداده بوحدة دم بشكل دوري كل 21 يوماً، وأنّه أبلغ إدارة السّجن بذلك إلّا أن عملية إمداده بالدّم تأخرت لأسبوع.جدير بالذكر أن الأسير الخصيب( 21 عاماً ) من محافظة رام الله والبيرة، وهو معتقل منذ السابع من الشهر الجاري ولا يزال موقوفاً.