﻿وزارة الداخلية في غزة تعلن اعتقال قاتل شاب اتهم بـ«التشيّع»

غزة ـ «القدس العربي» : أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن تمكنها من اعتقال المتهم بقتل الشاب مثقال السالمي قبل ثلاثة أسابيع، والمتهم بـ«التشيع»، والذي قتل في حادثة إطلاق نار غامضة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم أن «الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم في قتل السالمي»، وقال في تصريح صحافي : «جار استكمال التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهم».

وقتل السالمي (35 عاماً)، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قرب المسجد الغربي في مخيم الشاطئ غرب غزة، حيث أقدم شخص مجهول على إطلاق النار عليه مباشرة، فأرداه قتيلاً، وفتحت الشرطة آنذاك تحقيقاً عاجلاً لمعرفة القتلة، وأسباب ودوافع القتل.

وأثارت الحادثة جدلاً في الشارع، خاصة وأن العملية جاءت بعد نشر السالمي منشورات على موقع «فيسبوك»، اتهم على أثرها بـ«التشيع»، رغم نفيه ذلك. إذ كتب منشور جاء فيه «أنا مسلم لا شيعي ولا سني، أنا ربي الله عز وجل، ونبيي محمد (..) وأئمتي الإمام علي وأبناؤه الأحد عشر إماما، من الإمام الحسين إلى الإمام المهدي عليه السلام».

ونفى في منشوره الاتهامات بأنه يشتم زوجه النبي عائشة. وكتب في منشوره أيضا يقول إن «السنة والشيعة هم من أهل الإسلام، وليس لي عداء مع أحد، وإن حصل هو نتاج جهل الجهلاء». الحادثة فتحت باب النقاش واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد الشبان «قتل السالمي على خلفية مذهبية في الشاطئ تدخل غزة نفقا مظلما جديدا اسمه المذهبية».

ولم تتبن أي جهة في قطاع غزة عملية القتل، لكن «مركز ابن تيمية للإعلام» المعروف بمواقفه المتشددة، كتب عدة تغريدات على موقع «تويتر»، جاء فيها «مركز ابن تيمية للإعلام يزف لأهل السنة في كل مكان نبأ اغتيال الرافضي الخبيث مثقال السالمي في مخيم الشاطئ».

وفي تغريده أخرى كتب «إلى أذناب الروافض في غزة، لَم تتعظوا بتطاير رؤوس إخوانكم في الشرك والزندقة على ثرى بلدان المسلمين، فهل أنتم متعظون من تفجر رأس أخيكم مثقال؟».

وأدانت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وقتها، بأشد العبارات جريمة قتل السالمي، على أيدي من وصفتهم بـ «حفنة مارقة ومأجورة ومشبوهة».

وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة لـ «ينالوا عقابهم الرادع، والقيام بكل الإجراءات الهادفة لحماية المعتقدات، وحرية الرأي، ومواجهة كل الأفكار الظلامية».

يشار إلى أن سكان قطاع غزة هم من المسلمين السنة، ولم يسجل من قبل أن نفذت عمليات قتل على خلفية مذهبية، رغم اتهامات سابقة وجهت لأشخاص في القطاع، بنشر «المذهب الشيعي» بين السكان.