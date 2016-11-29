﻿ناشطون أكراد في الحسكة السورية يتهمون الجيش التركي بالاستيلاء على الجسر الروماني الأثري وتغيير مجرى نهر دجلة

الحسكة ـ «القدس العربي»: اتهم ناشطون وسكان في قرية عين ديوار التابعة لمدينة المالكية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، الجيش التركي بالتوغل داخل الأراضي السورية والاستيلاء على الجسر الروماني الأثري بالتزامن مع عمليات حفر للأراضي الزراعية بغية تغيير مجرى نهر دجلة وسط مخاوف الفلاحين من غمر أراضيهم بالمياه.

وقال الناشط الميداني أبو جيلان الكردي في حديثه مع «القدس العربي»: إن الجيش التركي توغل خلال الأيام الماضية داخل الأراضي السورية في منطقة عين ديوار والكردمية وحجي مطري والسويدة الغربية في ريف مدينة ديرك (المالكية) في ريف الحسكة الشمالي الشرقي واستولى على منطقة الجسر الروماني الأثري.

وأضاف إن الاستيلاء على الجسر الروماني جاء بغية تحويل مجرى نهر دجلة وجعله يمر من تحت الجسر وكذلك تم الاستيلاء على الأراضي الواقعة بين الجسر الروماني ونهر الدجلة، بالتزامن مع بدء الجنود الأتراك بحفر الأراضي الزراعية عبر استخدام جرافات، فيما عملت آليات أخرى بالحفر في الجانب الآخر من الحدود وسط إطلاق نار عشوائي في المنطقة لمنع اقتراب أي شخص من سكان المنطقة، حيث يواصل الجيش التركي حالياً فتح قنوات نهر دجلة نحو الأراضي السورية، كما قال.

وحسب الكردي فإن الإجراءات التي اتخذها الجيش التركي من أجل الاستيلاء على الجسر الروماني الأثري والمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية العائدة للأهالي يشكل بادرة خطيرة يستوجب التعامل معها بحزم من قبل الإدارة الذاتية الكردية وإبداء موقف واضح وصريح تجاهها، لأن هذا الإجراء يعتبر عدواناً واضحاً على الأراضي السورية، على حد تعبيره.

ويقول الفلاح برزان دلو وهو أحد سكان قرية عين ديوار في حديثه مع «القدس العربي» إن من شأن هذا العمل أن يفقد الفلاحين أكثر من 150 هكتاراً من الأراضي الزراعية الخصبة المروية من نهر دجلة، بسبب توجيه مياه النهر باتجاه الجسر الروماني الذي سيشكل ضررا كبيرا على أصحاب الأراضي بسبب غمر أراضيهم بالمياه بالإضافة إلى غمر ضفة النهر التي تعتبر مصدراً أساسياً لاستجرار مادة الرمل.

كما أبدى دلو تخوفه من مواصلة الجيش التركي مصادرة أراضي المزارعين، الأمر الذي سيمس بشكل مباشر بحياة أصحابها الذين يعتمدون في دخلهم على ما تنتجه حقولهم من خضروات والتي تنتشر بمحاذاة نهر دجلة.

يذكر أن الجيش التركي قد أتم بناء الجدار العازل على الحدود السورية التركية في منطقة عين ديوار في ريف محافظة الحسكة قبل نحو ثلاثة أشهر، بعد أن تم البدء في بناء السياج في (12 شباط/ فبراير الماضي) بهدف إيقاف عمليات التسلل إلى داخل الأراضي التركية.