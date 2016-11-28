﻿إطلاق نار جديد على مقرات حزب البارزاني في السليمانية

السليمانية ـ «القدس العربي»: تعرض فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، في السليمانية، إلى اطلاق نار جديد من مسلحين مجهولين، وذلك بعد ايام من اغتيال قيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني في اربيل، في تصعيد امني في إقليم كردستان.

واعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني اسماعيل هناريي، ان مقر الفرع التاسع عشر للحزب في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وأكد قيام عدد من المسلحين المجهولين بإطلاق النار ليلاً على مقر الفرع 19 للحزب في جمجمال، وان المسلحين اطلقوا النار من بعد نحو 600 متر من الفرع، لافتاً إلى ان الاطلاقات النارية لم تلحق خسائر في الارواح، بل أصابت الجدران الامامية للمقر.

وكان القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني الدكتور وشيار اسماعيل قد اغتيل على يد مسلحين في اربيل قبل أيام.

وسبق ان أعلن مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية، أدهم البارزاني، أن «مقر الحزب في السليمانية تعرض إلى هجمات سابقة، وصل عددها إلى 30 هجوماً، وإلى اليوم لم تلقِ الجهات الأمنية القبض على المتسببين، ولم تكشف عن ملابسات تلك الحوادث».

وحمل على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال الطالباني، مسؤولية الهجوم على مقر حزب البارزاني، لأنه المسيطر في تلك المنطقة، وحذر من أن «الاتحاد الوطني إن لم يكن قادراً على توفير الحماية لنا فنحن باستطاعتنا ذلك».

ومن الجانب الآخر، ذكر مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يارويس لـ«القدس العربي» ان اعتداءات عدة وقعت على مقرات الاتحاد الوطني بعضها في مدينة اربيل وآخرها في قضاء سوران التابع لإربيل، كما وقعت بعض الاعتداءات على مقرات الحزب الديمقراطي في السليمانية.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده جلال الطالباني، أعلن في شباط/ فبراير الماضي، تعرض مقره في أربيل، إلى هجومين بإطلاق النار من قبل مسلحين لاذوا بالفرار بعد الاعتداء.

يذكر ان أزمة سياسية حادة اندلعت بين الاحزاب الكردية وخلافات انعكست على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في الإقليم، حيث تعرضت مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، مراراً إلى تظاهرات مناوئة اتهمت الحزب بالمسؤولية عن قطع رواتب الموظفين، كما اطلقت جماعات مسلحة مجهولة النار على تلك المقرات، وبالمقابل تعرضت مقرات الاتحاد الوطني في اربيل إلى اطلاق نار من مجهولين.