﻿الشبكة الأورو – أفريقية تعرب عن قلقها من مراكز احتجاز مغربية غير قانونية مخصصة للمهاجرين

الرباط – «القدس العربي»: أعربت منظمات أوروبية ومغربية أعضاء في الشبكة الأورو-أفريقية حول الهجرة «ميغرأوربا»، عن قلقها من تواجد مراكز احتجاز غير قانونية على التراب المغربي، مخصصة للمهاجرين غير النظاميين القادمين خاصة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وقدمت في ندوة نظمتها في الرباط، خريطة كشفت توزيع هذه المراكز «السرية».

وقال تقرير الشبكة، إن مراكز الاحتجاز تتوزع على كل من مدن طنجة وجدة والناظور والعيون ولا تندرج ضمن فئة المؤسسات السجنية التي ينظمها القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. أما بالنسبة للاحتجاز فلا يتم وفق ضوابط الحراسة النظرية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية المغربي، وفق تفسير الشبكة الأورو-أفريقية حول الهجرة.

وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان «خريطة مآسي المخيمات عند حدود الاتحاد الأوروبي» 2016، أن هذه المراكز «تستعمل لفترات وجيزة (من بضع ساعات إلى أسبوع) لاحتجاز المهاجرين المتواجدين في وضعية غير قانونية»، وذلك على إثر عمليات التمشيط التي تقوم بها السلطات المغربية في المدن الحدودية القريبة. ويتم استخدام مراكز الشرطة والدرك في منطقتي طنجة والناظور بانتظام لاحتجاز الذين تم توقيفهم في مدن أو في مناطق حدودية من سبتة ومليلية، قبل ترحيلهم إلى جنوب المغرب، بعيدا عن الحدود الأوروبية».

وقال إن في مدينة العيون، تستخدم السلطات المغربية مكانا لتنفيذ الاحتجاز الإداري خارج أي نطاق قانوني «هذا المركز هو في الأصل عبارة عن ثكنة عسكرية قديمة، تديرها حاليا القوات المساعدة» ويستقبل المهاجرين الذين يقومون بمحاولات العبور في «قوارب الموت» نحو جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي. وأوضح أن تزايد وتيرة عمليات العبور نحو «الالدورادو» الأوروبي انطلاقا من الصحراء أصبح يقلق منظمات المجتمع المدني المتواجدة في العيون.

وأشار التقرير إلى أن تنامي هذا النوع من المراكز في المغرب يواكبه ارتفاع مهول في عدد مراكز الاحتجاز والفرز في حدود الاتحاد الأوروبي خاصة دول جنوب أوروبا (اليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا) بالإضافة إلى تركيا. وقالت «ميغرأوروبا»إن المراكز المتواجدة في بلدان الاتحاد الأوروبي تعرف «انتهاكات للحقوق الأساسية للمهاجرين تحت ذريعة مراقبة الحدود». وهي مراكز «لا إنسانية»، مما يدفع المهاجرين للقيام بإضرابات عن الطعام، والتشويه الجسدي، ومحاولات الانتحار كتعبير عن احتجاج ويأس المحتجزين لمدد قد تصل لـ18 شهرا. هذه المراكز أصبحت اليوم رمزا لفشل سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إغلاق الحدود في وجه الفارين من جحيم الحروب والتطاحنات الطائفية.

وتأسست شبكة «ميغرأوروبا» في 2005 وتضم مجموعة من الناشطين والباحثين من دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والشرق الأوسط. ومن المغرب، تضم الشبكة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمجموعة المناهضة للعنصرية للمواكبة والدفاع عن الأجانب والمهاجرين «غاديم».

ويتركز عمل الشبكة على «رفع الوعي حول السياسات الرامية إلى إقصاء المهاجرين وشجبها، من احتجاز وإبعاد وتعزيز أمن الحدود وإسناد تدابير مراقبة الهجرة إلى جهات خارجية».