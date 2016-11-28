﻿تعاون بين الجهاديين العائدين وأجهزة الأمن الألمانية ودعوات برلمانية لمنع التسلح

برلين ـ «القدس العربي»: كشفت صحيفة «دي فيلت» الألمانية أن نحو 25٪ من الإسلاميين العائدين من مناطق جهاد إلى ألمانيا يتعاونون حاليا مع سلطات الأمن الألمانية. وذكرت الصحيفة الصادرة أمس الاثنين استنادا إلى دراسة مصنفة على أنها سرية عن خلفيات التطرف أن أكثر من 850 إسلاميا غادروا ألمانيا خلال الأعوام الماضية متوجهين إلى سوريا وشمال العراق.

وأظهرت الدراسة أن 274 شخصا منهم عادوا مجددا إلى ألمانيا، وأن 48٪ منهم لا يزال ولاءهم لجماعاتهم المتطرفة. وتبين أن نحو ثلث الإسلاميين الذين غادروا ألمانيا أقاموا في مناطق حروب، وعاد ثلثهم حاليا، وتم القبض على 12٪ منهم، كما أن باقي الأشخاص إما في الخارج أو أن وضع إقامتهم مجهول

وفحصت الدراسة التي أجراها مركز المعلومات والاختصاص لمكافحة التطرف في ولاية هيسن ومكتب مكافحة الجريمة الاتحادي وهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) السيرة الحياتية لـ784 شخصا تتراوح أعمارهم بين 13 و 62 عاما انضموا إلى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

وترجح السلطات الأمنية أن 8٪ من الجهاديين عادوا إلى ألمانيا بغرض استعادة القوة أو تدبير عتاد جديد أو أموال، بينما عاد حوالي 10٪ بسبب الإحباط أو التحرر من الأوهام.

إلى ذلك أيدت المحكمة الاتحادية الألمانية، أعلى محكمة في ألمانيا، حكما بإدانة العضو السابق في وحدات النخبة النازية «فافن إس إس»، أوسكار جرونينج، بتهمة المساعدة في القتل الجماعي في أحد معسكرات الاعتقالات النازية.

وقال محامي المتهم،هانز هولترمان، أمس الاثنين في تصريحات أمام وسائل الإعلام الألمانية إن حكم الإدانة صار قطعيا. وكانت محكمة لونبورج الألمانية قضت في تموز/يوليو عام 2015 بسجن جرونينج لمدة أربعة أعوام في واحدة من القضايا الكبيرة والأخيرة المتعلقة بجرائم النازية التي ارتكبت في معسكر الاعتقالات «أوشفيتس».

وكان المتهم 95/ عاما/ المعروف باسم «محاسب أوشفيتس» اعترف في تلك المحاكمة بأنه كان يعمل في تجميع أموال اليهود المعتقلين في المعسكر، وشارك في الإشراف على نقلها إلى زعماء النازية في برلين. واعتبرت المحكمة ذلك إساهما في تشغيل آلة القتل النازية.

وعقب سبعة عقود على محرقة النازية (الهولوكوست) تم إدانة جرونينج بتهمة المساعدة في قتل 300 ألف حالة بدون المشاركة بشكل مباشر في عمليات القتل.

إلى ذلك دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني المعارض، كونستانتين فون نوتس، إلى تشديد قواعد شراء الأسلحة. وقال فون نوتس في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية أمس الاثنين: «تسلح المجتمع المدني يقود إلى مخاطر أكبر على هذا المجتمع والسلطات الأمنية أيضا. لذلك فإننا بحاجة إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة».

وطالب فون نوتس أيضا بتشديد قواعد شراء الأسلحة الهوائية والمواد الكيميائية. وكان وزير العدل الألماني هايكو ماس حذر أمس الأحد من تزايد الاستعداد للعنف لدى ما يطلق عليهم اسم «مواطني الرايخ» في ألمانيا. ودعا الوزير في تصريحات لـ»إيه آر دي» إلى تشديد قانون السلاح. ومن المقرر أن يناقش وزراء الداخلية على مستوى الاتحادي والولايات خلال مؤتمرهم الخريفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في ولاية زاربروكن العديد من القضايا الأمنية التي تشغل البلاد.