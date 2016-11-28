مصر‪:‬ازدياد الغضب الإعلامي والسياسي تجاه حكومة «إسماعيل» بسبب سوء إدارة الأزمات الحالية

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت الازمات المتلاحقة التي تتعرض لها مصر، غضب الكثير من السياسيين والإعلامين في الآونة الأخيرة على حكومة رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، منتقدين فشلها في حل تلك الأزمات، ومنها أزمة السكر ونقص الادوية وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد البترولية وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ وهو ما دفع البنك المركزي إلى تعويم الجنيه.

فتراوحت ردود الفعل الغاضبة بين باحث إسلامي وصف الحكومة بالأسوأ منذ حكم الرئيس السابق حسني مبارك وتأكيد إعلامي خلال برنامج تلفزيوني «أن الحكومة الحالية لا تستحق البقاء». بالإضافة إلى موجة ساخطة سياسياً وإعلامياً على الحكومة وسياساتها وقراراتها الأخيرة.

وقال الدكتور سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع السياسي، لـ«القدس العربي»، «بالنسبة للسياسة الخارجية في ظل حكومة «شريف اسماعيل» نجد ان هناك تحسناً في علاقات مصر الخارجية ولكن ايضاً هناك بعض الأزمات، فعلاقة مصر مع سوريا جيدة، ولكن مساندة مصر لها ادى إلى حدوث ازمة بين مصر وبعض دول الخليج ولكن تلك الازمة لا دخل للحكومة بها ولا يعد خطأ من الحكومة، وعلاقة مصر جيدة مع أمريكا وروسيا وإسرائيل».

وقال سامح عيد، الباحث في الشؤون الإسلامية، لـ«القدس العربي»، «حكومة شريف اسماعيل هي الحكومة الأسوأ منذ ايام حسني مبارك، لان المشكلة ليست في الأزمات ولكن في عدم الاستعداد لتلك الأزمات، فعندما قررت الحكومة تعويم الجنيه ألم يكن لديها علم بغلاء الأسعار والأدوية والسكر، فالإدارة سيئة جداً».

واضاف «منذ فترة كان هناك حديث عن تغيير حكومة « شريف اسماعيل» كليا، ولكن تم تأجيل القرار لانهم ربما ينتظرون اتمام الإجراءات الصعبة في ظل هذه الحكومة، وان تتحمل جميع الأزمات القادمة مثل التوتر الاجتماعي، حتى يأتي بعد ذلك التغيير وتكون الأزمات قد تم حلها».

وأضاف «أما السياسة الداخلية فالنظام اقنع الشعب بانه لا توجد ثورات مقبلة في مصر، وفي شمال سيناء ما زال الفشل يسيطر على الموقف ولم تحسم المعركة ضد الإرهاب حتى الآن، فالحكومة فشلت في هذا الملف، اما من الناحية الاقتصادية فالأمور ساءت جداً بل تعد كارثية مقارنة بعاد 2010 مثلاً، بالإضافة إلى المعاناة التي يعانيها قطاع السياحة في مصر، بالإضافة إلى المشاكل والازمات التي تمس المواطن البسيط وانخفاض مستوى المعيشة، وأصبح حلم المواطنين هو عودة الأسعار لما قبل ثورة 25 يناير».

واستنكر الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، عدم تواصل رئيس مجلس الوزراء مع المواطنين، مطالبًا إياه بالخروج إلى الشارع للحديث معهم، وسماع مشاكلهم والعمل على حلها. ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى «إسماعيل» قائلًا له: «ما تتكلم يا أخي مع الناس شوية وتحس بيهم، ولا أنت مش مستنضفنا، يا أخي استنضفنا شوية بالله عليك.. دا كان عندنا رئيس وزراء قبل كده، كان بيطبطب على الست اللي كانت عاوزه تاكسي، ولا أنت مش عارفه».

واتهم «أديب» الحكومة، بالعجز والفشل، مشيرًا إلى أنها فاشلة في الحفاظ على الأسعار، ولم تستطع اتخاذ قرار اقتصادي لمواجهة الأزمة، قائلًا «لا منك بتاخد قرار، ولا منك بتحافظ على الأسعار».

واستنكر تصريحات أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، عن مشكلة الأمطار في محافظة الإسكندرية، والتي قال فيها إن شوارع المدينة «ناشفة تمامًا وتم حل المشكلة». وقال «أديب» لوزير التنمية المحلية «يعني أنت بتخبي على مين؟.. وهي الصورة هتكذب يا معالي الوزير ولا الناس عميت».

ووصف الإعلامي أحمد موسى، المعروف بموالاته للنظام الحالي، خلال برنامجه «على مسؤوليتي»، قرار وزير التموين، اللواء محمد الشيخ، برفع سعر سكر التموين إلى سبعة جنيهات بـ»الفتونة»، مشيرًا إلى أنه قرار غير مدروس نهائيًا، حسب قوله. وأكد أن الشارع المصري ليس له حديث سوى عن الدولار والسكر، وأن معظم المواطنين أصبحوا يتاجرون في الدولار.

وأوضح أن الحكومة لم تراعِ ظروف المواطن المعيشية، مؤكدًا أن هذا هو سكر المواطنين محدودي الدخل، وأن أسعار السلع ترتفع كل يوم موجهاً رسالة للحكومة، أنه لا يوجد سكر في السوق.

وفي السياق، اعتبر الإعلامي جابر القرموطي، خلال برنامجه «مانشيت»، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، مجرد كلام، ووعود لن تنفذ، و«هري على الفاضي»، حسب قوله مطالبًا الدولة المصرية بالخروج خارج الصندوق، والتعامل مع المواطن بالشكل الذي يليق به. وطالب الحكومة بأن تحنو على المواطن وأن تعمل معه يدًا بيد للخروج من الأزمات التي تواجهها الدولة، قائلًا «اتخنقنا من كتر الأحزمة اللي بنشدها». واتهم الحكومة بالفشل في تسويق نفسها وفي تسويق إنجازها وفشلها أيضًا في تحقيق أملها مع المواطن؛ لذلك ينفر المواطن من أي تصرف من قبل الحكومة، على حد قوله.

فيما عبر الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه «الحياة اليوم»، عن استيائه الشديد من موجة الغلاء التي ضربت الأسواق في الفترة الأخيرة، موجهًا رسالة للحكومة، قائلا «طيب الناس ممكن تعمل دماغ إزاي بعد ما السجاير غليت والسكر غلي؟». وقال «هو طبعًا في دماغ تانية اللي هي المخدرات ودي متوفرة كويس، بس مش هو ده اللي الناس محتاجة، الناس محتاجة الشاي مع السيجارة كده وبس».

وأكد الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه «العاشرة مساءً»، «أن الحكومة الحالية لا تستحق البقاء، معبرًا عن غضبه من ترديد المسؤولين جملة «مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق»، مشددًا على أنه يجب على المخطئ أن يتحمل نتيجة خطئه ولا يحمله للآخرين». وأوضح أن عدم قدرة الحكومة على التعامل مع أزمة السيول الأخيرة يعد فشلًا جديدًا لها، قائلًا «الحكومة سقطت في الوحل»، موضحًا أن السياح الموجودين في الغردقة تعاملوا مع أزمة السيول بسخرية، مؤكدًا أن ذلك بمثابة تشويه للدولة. ووجه رسالة شديدة اللهجة لوزير التموين اللواء محمد علي، بسبب اتهامه لوسائل الإعلام بزرع اليأس في نفوس المواطنين، قائلا: «ما تعلقوش فشلكم على شمعتنا»، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما لا تستطيع مواجهة الأزمات تعلق أخطاءها على شماعة الإعلام.