﻿الأردن يتذكر كما لم يفعل من قبل: رسائل ملغزة تبثها ندوة ذكرى اغتيال وصفي التل… وحنين لطبقة «رجال الدولة»

عمان ـ «القدس العربي»: القصد السياسي واضح من حضور أربعة أقطاب كبار في الفكر السياسي الأردني الوحدوي للندوة المهمة التي نظمتها عائلة التل الأردنية العريقة بمناسبة الذكرى الـ 45 لرحيل رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل. رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري والمفكر السياسي عدنان أبو عودة بمعية المؤرخ الدكتور علي محافظة ورجل الأعمال الفلسطيني الملياردير منيب المصري على منصة واحدة للتحدث عن الراحل وصفي التل.

الرسائل السياسية سيطرت تماما على كل إيقاع اللقاء والندوة التي أقيمت بحضور نحو 500 شخص في ديوان آل التل شمالي المملكة.

قبل ذلك كان العديد من النشطاء يحاولون كما قال أبو عودة العام الماضي «اختطاف» سيرة الرئيس الراحل الذي يعتبر من أبرز رجالات الأردن في التاريخ السياسي المعاصر. طوال الوقت يتوالد الجدل في محاولة لإظهار وصفي التل في صورة النقيض للفلسطينيين في الأردن بسبب مواجهته في الإحداث الأهلية للمجموعات الفدائية الفلسطينية عام 1970 .

هي صورة أكد أبو عودة، وهو من جيل وصفي التل ويعرفه جيدا وعمل معه، لـ»القدس العربي» مباشرة ومرات عدة بأنها مغايرة للواقع والحقيقة لإنه كان ضد الاعتداء على الدولة باسم الفلسطينيين وليس ضد الفلسطينيين أنفسهم. في الندوة الأخيرة قرأ أبو عودة «رسالة في غاية الأهمية» وصفها في تعليق لـ»القدس العربي» بأنها «قطعة أدبية ووجدانية وسياسية عميقة جدا» وهي رسالة وجهها التل لصديقه المقدسي برهان الدجاني في مطلع الخمسينيات عندما كان يعمل في القدس ويعاتبه فيها على مغادرته القدس إلى مكان آخر ويدعوه لعمان.

وفقا لأبو عودة فإن كل من يقرأ نص رسالة التل للدجاني ثم يدعي بأن وصفي ضد الفلسطينيين «يضحك على نفسه « فمضمون الرسالة الوحدوي الوطني القومي يعكس معدن الرجل الحقيقي.

الرسالة في رأيه تكشف بأن وصفي التل هو الفلسطيني أكثر من الكثير من الفلسطينيين.

هذه الفكرة التقطها أيضا المخضرم طاهر المصري ليتحدث في الندوة نفسها عن زاوية العلاقة بين الراحل وأحداث عام 1970، مشيرا إلى أن التل أراد العمل الفدائي مستقلا لكن الأمور سارت على غير ذلك وسادت الفوضى.

المصري، وحسبما نشره الناشط السياسي البارز والوزير والنائب السابق محمد داوودية، أعاد تسمية وتصنيف أحداث 1970 على أساس أنها «لم تكن حربا أهلية أبدا» بل كانت اشتباكات بين جيش يريد حماية السلطة وحركات فدائية مسلحة تداخلت فيها المسارات بصورة شتى وأصبحت خطراً على الدولة وعلى النظام العام فيها قبل أن يطالب أبو عوده، وفقا لداوودية، بتكذيب كل من يدعي بأن وصفي التل قتل لأنه أردني والبصق على وجوههم.

منيب المصري قرأ بدوره نصوصا من كتاب قديم له يستعرض بعض الحوارات مع الراحل والدكتور محافظة تحدث بإسهاب عن الجانب التاريخي في مسيرة الراحل الذي ينظر له الأردنيون كرمز كبيرة لدولتهم في السبعينيات من القرن الماضي.

الندوة عمليا جزء من جملة نشاطات غير مسبوقة برزت خلال اليومين الماضيين بذكرى اغتيال وصفي التل وتعكس في مضمونها السياسي حالة الحنين والشوق لطبقة رجال الدولة الموثوقين لدى الشارع.

برأي الكثير من المراقبين المبالغة في إحتفالات ذكرى اغتيال الرئيس وصفي التل لهذا الموسم رسالة من طبقات محددة في المجتمع لها علاقة بالخوف على أزمة الهوية الوطنية وبالإنزعاج من طبيعية النخبة السياسية الحالية وغياب طبقة رجال الدولة خصوصا في مرحلة التسويات والتصفيات ذات البعد الإقليمي وسط المزاج المفتوح على كل الاحتمالات في الإقليم.

وكانت قد أقيمت ندوات عدة وفي جامعات عدة بمناسبة الذكرى الـ45 لاغتيال وصفي التل كما نظمت زيارات شعبية لمنزله الذي أقام فيه في عمان العاصمة ولقبره.