﻿الذهب يستفيد من هبوط الورقة الخضراء… الدولار يتراجع من ذروته وفوز فيون في فرنسا يعزز اليورو

لندن – رويترز: استمرت خسائر الدولار الأمريكي أمس الإثنين وتراجع من أعلى مستوياته منذ عام 2003، مع هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية من ذورتها في الآونة الأخيرة.

وارتفعت العملة الأمريكية أكثر من أربعة في المئة مقابل سلة من العملات في أعقاب الفوز الصادم لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية. ويعتقد مستثمرون إنه سيكون هناك توسع في السياسة المالية وزيادة لمعدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في ظل إدارة ترامب.

وبعد أن ارتفع لأعلى مستوى في 14 عاما عند 102.5 يوم الخميس، نزل الدولار يوم الجمعة، وواصل خسائره أمس، ونزل مؤشر الدولار 0.7 في المئة إلى 100.82 بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، اقتداء بخسائر عائدات سندات الخزانة الامريكية لأجل عشرة أعوام.

وتراجعت العملة الأمريكية 1.2 في المئة إلى 111.865 ين، بعد أن صعدت أكثر من ثمانية في المئة فى أعقاب فوز ترامب مسجلة أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر مقابل العملة اليابانية.

وصعد اليورو 1.1 في المئة مقابل العملة الأمريكية لأعلى مستوى في 11 يوما عند 1.0686 دولار، مستفيدا من ضعف الدولار العام، كما لقي دعما من فوز فرانسوا فيون بترشيح المحافظين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جهة ثانية ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد عن واحد في المئة أمس متعافية من أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط مع تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية من المستويات المرتفعة التي جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5 في المئة إلى 1191.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1311 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد إلى نحو 1197.54 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 في المئة إلى 1188.60 دولار للأوقية.

وسجلت الأسعار الفورية للذهب أدنى مستوياتها منذ الثامن من فبراير عند 1171.21 دولار للأوقية يوم الجمعة، تحت ضغط صعود الدولار لأعلى مستوى في 14 عاما.

وهبط الذهب بنحو سبعة في المئة منذ بداية الشهر بسبب قوة الدولار.

وبما أن الذهب لا يدر فائدة فإن الارتفاع في عائدات السندات الأمريكية وفي أسواق أخرى يعد سلبيا بالنسبة للمعدن الأصفر.

وصعدت الفضة واحدا في المئة إلى 16.65 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم واحدا في المئة أيضا إلى 748.50 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.9 في المئة إلى 911.30 دولار للأوقية.