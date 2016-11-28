﻿تونس تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا للاستثمار وترى فيه فرصة لإنقاذ اقتصادها الواهن

تونس – وكالات: تسعى تونس التي تستضيف اليوم الثلاثاء مؤتمرا دوليا للاستثمار، لإعادة جذب مستثمرين أجانب اليها بعد عزوف تلا الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات، في محاولة أخرى لإنعاش اقتصادها الواهن.

ويعقد المؤتمر وسط مناخ من التوتر الاجتماعي المتصاعد في تونس، مع تهديد نقابات بالإضراب بسبب ميزانية تقشفية تتضمن زيادة الضرائب وتجميد زيادة في الأجور.

وستعرض تونس خلال المؤتمر الذي يستمر يومين 140 مشروعا بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار، من بينها مشاريع ضخمة في البنية التحية والطاقة.

وتدعم قطر وفرنسا المؤتمر الذي يشارك فيه مستثمرون من 40 بلدا. وسيلقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس كلمات في افتتاح المؤتمر.

وتعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر لإنعاش اقتصادها العليل بعد تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية منذ انتفاضة 2011 بسبب تفاقم الإضرابات العشوائية وتدهور الوضع الأمني.

ومنذ عام 2011 غادرت حوالي 500 شركة أجنبية تونس. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5 في المئة فقط، بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5 في المئة.

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية، نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.

وشهدت عائدات القطاع السياحي في تونس تراجعاً بنسبة 8.4 في المئة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.808 مليار دينار (نحو 900 مليون دولار) مقابل 1.975 مليار دينار (987 مليون دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي، وفق إحصائيات نشرتها وزارة السياحة التونسية.

وتراجع الإنتاج من الفوسفات بحوالي 60 في المئة في الخمس سنوات الماضية، إلى 3 مليون طن سنوياً، مقابل 8.2 مليون طن في عام 2010، بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي.

ورصدت تونس ميزانية لعام 2017 بحجم نفقات تصل إلى 32.4 مليار دينار تونسي (16.2مليار دولار). وتوقعت الحكومة أن يصل العجز في ميزانية الدولة إلى 5.4 في المئة في 2017 وفق مشروع الموازنة المقترح الذي يناقشه البرلمان حالياً، مقابل 5.7 في المئة متوقعة لكامل عام 2016.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ حجم الدين العام 63.0 في المئة من الناتج المحلي الخام في نهاية العام الحالي، وفق ما جاء في مشروع موازنة 2017، مقابل 53.4 في المئة متوقعة لسنة 2016 مطلع العام الجاري، ونسبة 63.8 في المئة في 2017 (67 في المئة منها دين خارجي).

لكن تونس تأمل أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول انه لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية قوية في شمال افريقيا. وقبل يومين من مؤتمر الاستثمار أعطى رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس الأول إشارة الانطلاق لأشغال مشروع «مرفأ تونس المالي» الذي ستموله شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر لسنوات.

وقال «هذا المشروع الضخم رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية مميزة.»

والمشروع تبلغ كلفته ثلاثة مليار دولار ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب صولجان (جولف).

وقال مسؤولون تونسيون إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع مستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار. وقال وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي ان «المؤتمر فرصة واعدة لنعيد استقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى.»

وأقر البرلمان التونسي في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية، في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.

وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار، يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها، لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

ويتضمن ايضا إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية، في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

توتر اجتماعي

لكن المؤتمر يعقد بينما تواجه الحكومة موجة توتر اجتماعي كبيرة في ظل تهديد اتحاد الشغل ذو التأثير القوي بإضراب عام في القطاع العام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول بسبب خطط الحكومة المضي قدما في تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام.

وشن المحامون أيضا إضرابين في شهر واحد بسبب فرض ضريبة جديدة وهددوا بإضراب يستمر ثلاثة أيام تزامنا مع مؤتمر الاستثمار، احتجاجا على قانون قالوا إنه «انتقائي وظالم». ومن المتوقع أيضا أن يتظاهر المدرسون غدا الأربعاء أمام مقر رئيس الوزراء بسبب مطالب مادية.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض العجز وتقليص الإنفاق العمومي.

وحظي الانتقال الديمقراطي في تونس بإشادة واسعة من حلفائها الغربيين بعد انتخابات حرة ودستور جديد، لكن كثيرا من التونسيين مستاؤون بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفاقم البطالة وقلة الفرص الاقتصادية بعد ست سنوات من انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويخشى كثيرون من أن تؤدي الخطوات الحكومية الى مزيد من تفجر الأوضاع الإجتماعية مع سعي الحكومة إلى التوصل لتهدئة وهدنة اجتماعية.

وقال مصدر حكومي أمس ان تونس تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة مليار يورو في يناير/كانون الثاني في الوقت الذي تسعى فيه لتوفير تمويل لتغطية عجز الموازنة.

وقال المسؤول إن طرح الإصدار كان من المقرر في البداية أن يكون في أبريل/نيسان، لكنه تأجل بعدما طرحت تونس سندات سيادية مضمونة بالكامل من قبل الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار.

من جهة ثانية وقعت الحكومة التونسية اتفاقات تمويل مشاريع مع البنك الاوروبي للاستثمار تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو.

وأوضحت رئاسة الحكومة أمس أن الاتفاقات سيتم الإعلان عنها في افتتاح المؤتمر الدولي للاستثمار اليوم.

وأعلن عن هذه الاتفاقات اثر لقاء رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مع وفد رفيع المستوى عن البنك الأوروبي للاستثمار يتقدمه رئيس البنك فرنار هوير ونائبه فيليب دو فونتين .

وتشمل تلك المشاريع قطاعات الشباب والطفولة والمدارس والبنية التحتية. وأوضح رئيس البنك فرنار هوير أن هناك التزاما بتمويل واستثمار مع تونس بقيمة 2.5 مليار يورو.

وقال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين «البنك يقف بجانب تونس في هذه المرحلة وله في البلاد مشاريع مهمة وسريعة ستلامس حياة المواطنين لمواجهة التحديات التي تقف في طريق الاستثمار وخلق مواطن الشغل».

كان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من العام الحالي مضاعفة مساعداته لتونس لتبلغ 300 مليون يورو بحلول عام 2017.

البحث عن مليار دولار

على شكل صكوك إسلامية

أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أمس أن بلاده بحاجة إلى توفير مليار دولار، على شكل صكوك إسلامية «لنتمكن من إنقاذ الاقتصاد».

وقال في تصريح للصحافيين، على هامش ندوة علمية بعنوان «الصكوك الإسلامية في خدمة التشغيل» ان «تونس في حاجة إلى الصكوك الإسلامية التي تجعل المال في خدمة النمو». وتابع محافظ المركزي التونسي «مستقبل الصيرفة الإسلامية في تونس كبير، إذا وقعت قفزة نفسية في التفكير علينا أن نقفز ونفهم ماهية الصكوك الإسلامية، وأن لا يكون لدينا حاجز نفسي لرفضها».

ويضم القطاع المصرفي التونسي 21 بنكاً محلياً و8 فروع لبنوك أجنبية، وبنكي استثمار، منها ثلاثة بنوك إسلامية هي «بنك البركة» (شراكة تونسية سعودية)، و»بنك الزيتونة»، و»بنك الوفاق».

وأضاف المسؤول التونسي أن «البنوك التونسية تشكو من نقص التمويلات طويلة الأمد، والصكوك الإسلامية تفتح لها هذا المجال»، مؤكداً حاجة تونس لتوفير مليار دولار كصكوك إسلامية لتتمكن من انقاذ الاقتصاد».

وزاد «نسعى لجلب تمويل خارجي لا يخلق دين، وهذا الأمر المتوفر في الصكوك الاسلامية».