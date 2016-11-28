﻿«أوبك» تبذل محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق كبح إنتاج النفط مع تنامي التوترات

فيينا – باريس – وكالات: واصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول»أوبك» أمس الإثنين محاولاتها لإنقاذ اتفاق لكبح إنتاجها النفطي في ظل تنامي التوترات بين المنظمة وروسيا، المنتج غير العضو فيها، في حين قالت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم بأن الأسواق ستستعيد توازنها حتى بدون اتفاق.

وبدأ خبراء «أوبك» اجتماعا في فيينا أمس (الساعة 0900 بتوقيت غرينتش) ومن المنتظر أن يرفعوا توصيات إلى وزرائهم بخصوص كيفية قيام المنظمة بخفض الإنتاج عندما تجتمع في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي تلك الأثناء زار وزيرا النفط الجزائري والفنزويلي موسكو أمس في محاولة أخيرة لحث روسيا على المشاركة في الخفض، بدلا من مجرد تثبيت الإنتاج الذي بلغ مستويات مرتفعة جديدة في العام الأخير.

وسيحاول الوزيران اقناع روسيا بخفض انتاجها 600 الف برميل يوميا.

وكان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اعلن الخميس الماضي ان «أوبك» اقترحت على موسكو خفض انتاجها 500 الف برميل في اليوم.

وفي سبتمبر/أيلول اتفقت منظمة «أوبك»، التي تؤمن نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط ،على خفض إنتاجها إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا، من 33.64 مليون برميل يوميا حاليا، لدعم أسعار الخام التي هبطت إلى أقل من النصف منذ منتصف 2014.

وكان من المتوقع أن يقر اجتماع الثلاثين من نوفمبر الاتفاق، بمشاركة روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة مثل أذربيجان وقازاخستان.

لكن شكوكا ظهرت في الأسابيع الماضية مع إبداء إيران والعراق، ثاني وثالث أكبر المنتجين في «أوبك»، تحفظات بخصوص آليات خفض الإنتاج، بينما عبرت السعودية عن قلقها بشأن استعداد روسيا للخفض.

ويوم الجمعة الماضي ألغت «أوبك» اجتماعا على مستوى الخبراء مع منتجين من خارجها كان مقررا أمس بعدما قالت السعودية ان على المنظمة أن تسوي خلافاتها أولا.

وفي مطلع الأسبوع قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ان أسواق النفط ستستعيد توازنها حتى بدون اتفاق لكبح الإنتاج، بينما قال في وقت سابق إن المملكة راغبة في التوصل اتفاق.

الشكوك في قدرة «أوبك» على الوفاء بوعودها بتخفيض الإنتاج دفعت خام القياس العالمي مزيج برنت إلى الهبوط بنحو اثنين في المئة في أوائل التعاملات أمس الإثنين إلى ما دون 47 دولارا للبرميل. لكن الأسعار تعافت في وقت لاحق لترتفع واحدا في المئة، بعدما قال وزير النفط العراقي إنه لا يزال متفائلا.

وقال بعض المحللين، ومن بينهم محللو مصرفي «مورغان ستانلي» و»ماكواير»، إن أسعار النفط ستشهد تصحيحا حادا إذا لم تتوصل «أوبك» إلى اتفاق، وربما تتراجع إلى نحو 35 دولارا للبرميل.

ومع ظهور خبراء «أوبك» في مقر المنظمة أمس قال أحد المندوبين الذي ذكر في وقت سابق أن الاتفاق سيتم «أنا غير واثق». وقال مندوب آخر حينما سئل عن احتمالات التوصل إلى اتفاق «لا أحد يعلم بعد».

وامتنع وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي لدى وصوله إلى فيينا عن القول ما إذا كان العراق مستعدا لخفض إنتاجه أم لا، لكنه قال «نحن متفائلون. نأمل بأن نبرم اتفاقا. سنتعاون مع أعضاء أوبك للتوصل إلى اتفاق مقبول للجميع.»

وبدأ وزراء «أوبك» التوافد على فيينا منذ أمس الأول للمشاركة في المحادثات الدورية نصف السنوية للمنظمة، لكن ليس من المتوقع أن يصل الفالح قبل مساء الثلاثاء، وهو ما لا يتيح وقتا كافيا للمحادثات التقليدية التي يجريها مع نظرائه قبل الاجتماع.

ونشرت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء شبه الرسمية أمس الأول مقالا يتهم السعودية بإعلان «حرب أسعار نفط» جديدة والتنصل من وعودها بكبح الإنتاج.

وتتعارض تلك النبرة مع التغطية الأكثر تفاؤلا لوكالات الأنباء الإيرانية لاجتماع «أوبك» غير الرسمي الذي عقد في سبتمبر/أيلول في الجزائر الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق مبدئي.

وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي ومفصل، ستكون المرة الاولى منذ ثماني سنوات الى توافق فيها «أوبك»على تقليص انتاجها.

وقال فؤاد رزاق زاده، المحلل لدى «فوريكس.كوم» ان «عددا متزايدا من المحللين النفطيين أجمعوا على ان أوبك ستكون قادرة على التفاهم على شكل من الاتفاق مع روسيا من أجل إعادة استيعاب انتاج النفط الخام».

وقال محللو «جي.بي.سي انِرجي» ان «تأثير اي قرار لأوبك على متوسط الاسعار في 2017، مبالغ به كثيرا، لأن كل خفض محتمل للانتاج لن يشكل سوى جزء ضعيف نسبيا من لعبة التوازن العالمي للعرض والطلب، مع عوامل كبيرة مثل النفط الصخري الأمريكي».

وقال بيارن شيلدروب، المحلل لدى «اس.إي.بي» ان تضارب التصريحات

«طريقة واضحة لتحضير الاسواق لاحتمال فشل المفاوضات».

وحسب صحيفة (فايننشال تايمز) اللندنية أمس فان السعودية قد تكون عرضت على ايران تجميد انتاجها عند 3.8 مليون برميل في اليوم، مقابل خفض بنسبة 4.5 في المئة لانتاج المملكة إلى حوالى 10.5 مليون برميل.

وترفض طهران التي تنهض من عقوبات دولية اثقلت البلاد من 2012 وحتى 2015، بشكل قاطع خفض إنتاجها أو تجميده.