﻿مصر تستورد 60 شحنة من الغاز المسال في 2017

سنغافورة – رويترز: قالت مصادر تجارية مطلعة على دراية بنتائج مناقصة مصرية ضخمة لشراء الغاز الطبيعي المسال في عامي 2017 و2018 ان نتائج المناقصة أظهرت أن مصر ستستورد نحو 60 شحنة من الغاز المسال في العام المقبل، مشيرة إلى أن «غلينكور» السويسرية هي أكبر الموردين في المناقصة.

وذكرت المصادر التجارية أن «غلينكور» فازت بحق توريد نحو 25 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، تتبعها «ترافيغورا»، وهي سويسرية أيضا»، التي فازت بحق توريد نحو 18 شحنة.

وأضافت المصادر أن من بين الفائزين في المناقصة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبعيية «إيغاس» شركات «بي.بي إنِرجي» و»غانفور» و»فيتول».

وطرحت «إيغاس» التي تديرها الدولة مناقصة لاستيراد الغاز المسال في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وتسعى لشراء ما إجماليه 96 شحنة للتسليم في 2017 و2018 مع خيار لشراء 12 شحنة إضافية في 2017.

وذكر التجار أن الشركة ربما أمنت الآن جميع احتياجاتها في 2017، إلى جانب ست شحنات فقط لعام 2018. ولم يتضح على الفور سبب عدم طلب الشركة مزيدا من الشحنات للتسليم في 2018.

ولم يتسن التأكد مباشرة من تفاصيل نتائج المناقصة لأن «إيغاس» لم ترد على استفسارات لرويترز. وأحجم متحدث باسم «غلينكور» عن التعليق على النتائج.