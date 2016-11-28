﻿مصر تخطط لطرح ما بين 5 و6 مليارات دولار سندات دولية على دفعتين في أول شهور 2017

القاهرة – وكالات: نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قوله أمس الإثنين ان مصر تعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وطرح شريحة ثانية بنفس القيمة في النصف الثاني من 2017.

وكانت مصر تعتزم بدء جولة ترويج للسندات الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني، ولكنها قالت في وقت لاحق إنها قد تؤجله عدة أسابيع بسبب اضطرابات السوق.

وفي الثالث من نوفمبر تخلى البنك المركزي عن تحديد سعر الجنيه المصري عند 8.8 جنيه مقابل دولار الأمريكي، ورفع أسعار الفائدة بواقع ثلاث نقاط مئوية، في خطوة تهدف لجذب المستثمرين الأجانب الذين ابتعدوا بعد انتفاضة 2011، وتحفيز تدفقات العملة الصعبة. وقفزت العائدات على سندات الخزانة المصرية في المزادات التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة، ولكنها انخفضت فيما بعد مع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية.

ونقلت الوكالة عن الجارحي قوله في مؤتمر مالي في القاهرة ان الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية بلغت نحو 500 مليون دولار في الأسبوعين التاليين لتحرير سعر الصرف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري وقعت مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، شريطة تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة، شملت فرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الكهرباء، وزيادة أسعار الوقود.

ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات -التي قادت لارتفاع معدل التضخم الرئيسي بالفعل- إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر، إلا أن الجارحي توقع أن تخف الضغوط التضخمية في النصف الثاني من 2017.

وقفز معدل التضخم الرئيسي إلى 15.72 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول من 13.93 في المئة قبل عام، إلا أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض للشهر الثاني في أكتوبر، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثمانية أعوام في اغسطس/آب.

وتوقع الجارحي تراجع التضخم إلى مستوى عشرة في المئة خلال النصف الثاني من 2017، بعد الاصلاحات الحكومية وتحرير سعر الصرف.

والسندات الدولية هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه، وتُستحق هذه الفوائد السداد في آجال محددة، بينما يتم سداد القيمة الاسمية للسند (قيمة القرض) بحلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

وتلجأ الحكومات إلى السندات لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرحت وزارة المالية المصرية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار؛ في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في الميزانية.

ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إنها تستهدف عجزا في الميزانية بين 8.5 و9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 12.2 في المئة في السنة المالية 2015-2016.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال سنة 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليار دولار، ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16 في المئة عن السنة السابقة.

من جهة ثانية كشف الوزير المصري عن نية الحكومة إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في السنة المالية المقبلة 2017/2018، دون أن يوضح مقدار هذا الخفض. وقال ان الحكومة لن تتراجع عن خطتها في خفض دعم البترول والكهرباء، وأنها ماضية في الجدول الزمنى الذى يستهدف التخارج من الدعم نهائيا خلال 5 إلى 6 سنوات.

وحسب مشروع الموازنة العامة المصرية للسنة المالية الجارية، تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه ( 3.38 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2 في المئة.

(الدولار يساوي 18 جنيه مصري في المتوسط).