﻿ألبا قد لا يشارك مع برشلونة في الكلاسيكو بسبب الإصابة

برشلونة – رويترز: قال برشلونة بطل الدوري الاسباني إن ظهيره خوردي ألبا قد يغيب عن مباراة القمة أمام ريال مدريد السبت المقبل في «كامب نو» بسبب إصابات في الكاحل والركبة. وبدأ ألبا المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 على أرض ريال سوسيداد لكنه غاب عن تدريب أمس وأكدت الفحوصات أنه تعرض لكدمة قوية في ركبته اليمنى والتواء في الكاحل. وقال برشلونة في بيان: «بناء على تطور حالته سيتضح مدى قدرته على المشاركة في المباريات المقبلة.» وبدأ الدولي الإسباني ست مباريات بالدوري فقط هذا الموسم بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية. ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقب كأس إسبانيا غدا عندما ينتقل إلى اليكانتي لمواجهة هيركوليس المنتمي للدرجة الثالثة في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ألفيش وبونوتشي ينضمان إلى قائمة الإصابات في يوفنتوس

روما – د ب أ: كشف يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي أن داني ألفيش وليوناردو بونوتشي مدافعي الفريق سيخضعان للمتابعة خلال الأيام المقبلة بعدما تعرضا للإصابة خلال مباراة اليوفي أمام مضيفه جنوى في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري. وتعرض ألفيش على الأرجح لكسر في عظمة الشظية في الساق اليسرى وخرج من الملعب محمولا قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة التي خسرها يوفنتوس 1/3 . أما بونوتشي، فاستبدل في الدقيقة 33 بعدما تعرض لإصابة عضلية في الساق اليسرى. وانضم الثنائي إلى قائمة الإصابات التي تشمل المدافع أندريا بارزالي ولاعب الوسط ماريو ليمينا والمهاجمين باولو ديبالا وماركو بياكا.

زاها يختار اللعب لكوت ديفوار بدلا من انكلترا

لندن – رويترز: قرر ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس اللندني اللعب لمنتخب كوت ديفوار بدلا من تمثيل المنتخب الانكليزي. وتمكن زاها (24 عاما) من اتخاذ هذا القرار لأن المباراتين اللتين خاضهما مع منتخب انكلترا كانتا وديتين في مواجهة السويد في 2012 وأمام اسكتلندا في العام التالي. وقال الاتحاد الايفواري: «لاعب الوسط المهاجم ويلفريد زاها الذي يحمل جنسيتي انكلترا وكوت ديفوار قرر اللعب لمنتخب بلده الأصلي.» وأضاف أن زاها «وفي حضور والده واوغوستين سيدي ديالو رئيس الاتحاد وميشيل دوسييه مدرب المنتخب وقع على طلب تغيير جنسيته الكروية الموجه إلى الفيفا.»

شركة صينية تفوز بعقد بناء ملعب لكرة القدم في قطر

الدوحة – رويترز: قال بيان للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022 في قطر إن شركة السكك الحديد الصينية فازت بعقد لبناء ملعب لكرة القدم ضمن استعدادات قطر لاستضافة نهائيات مونديال 2022. ومن المقرر أن تعمل شركة البناء الصينية المملوكة للدولة في إطار مشروع مشترك مع شركة «حمد بن خالد» للمقاولات القطرية لبناء استاد «لوسيل» الذي يسع 80 ألف متفرج وسيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس العالم 2022. ويقع الاستاد في مدينة لوسيل على مسافة 20 كيلومترا شمال العاصمة القطرية الدوحة. وقال بيان اللجنة العليا إن من المتوقع انتهاء العمل بالاستاد عام 2020.

مدرب وفاق سطيف الجزائري يقرر الرحيل!

الجزائر – د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن عبدالقادر عمراني مدرب وفاق سطيف الجزائري، قرر الرحيل عن الفريق بعد ستة أشهر من تعيينه، في ظل ضغوط جماهيرية تعرض لها خلال الفترة الأخيرة. وذكرت تقارير أن عمراني أعلن استقالته لرئيس النادي حسان حمار خلال اجتماعهما أمس، مشيرة إلى أن حمار طلب من المدرب الاستمرار في منصبه حتى نهاية مرحلة الذهاب، بينما ذكرت مصادر أن إدارة وفاق سطيف بدأت في البحث عن خليفة عمراني، ويأتي من بين المرشحين خير الدين ماضوي الذي أقيل من تدريب الوحدة السعودي قبل أيام. ويحتل وفاق سطيف المركز الخامس بالدوري برصيد 19 نقطة وبفارق أربع نقاط عن اتحاد الجزائر المتصدر، كما تأهل لدور الـ32 من بطولة الكأس.

لجنة المسابقات تؤجل مباراة الزمالك في كأس مصر

القاهرة – د ب أ: قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري تأجيل مباراة الزمالك بدور الـ32 لكأس مصر، لانشغال الفريق بمبارياته المؤجلة في الدوري الممتاز. وتقام منافسات دور الـ32 بين 20 و25 كانون الأول/ ديسمبر، وهي التي يخوض خلالها الزمالك اثنتين من مبارياته الأربع المؤجلة. ويواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في 21 ديسمبر ثم يلتقي الشرقية في 24 من الشهر ذاته. كذلك قررت لجنة المسابقات إيقاف شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي ثلاث مباريات للسلوك غير الرياضي، وإيقاف سعفان الصغير مدرب حراس المرمى مباراة واحدة للاعتراض على حكم المباراة أمام طنطا.