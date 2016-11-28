﻿البطل كافاليرز يهزم فيلادلفيا

واشنطن – رويترز: أحرز كيري ايرفينغ 39 نقطة وأضاف زميله كيفن لاف 25 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة ليقودا فريقهما كليفلاند كافاليرز حامل اللقب لتعويض تأخره والفوز خارج ملعبه 112-108 على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وساهم ليبرون جيمس في فوز كليفلاند بإحراز 26 نقطة وتمرير 13 كرة حاسمة لزملائه إلى جانب السيطرة على عشر كرات مرتدة محققا ثالث ثلاثية من الأرقام المزدوجة خلال الموسم الحالي. وبهذا يكون كافاليرز حقق 13 فوزا في أول 15 مباراة يخوضها في الموسم الحالي. وكان جويل امبيد أفضل مسجلي فيلادلفيا الذي حقق أربعة انتصارات مقابل 13 هزيمة هذا الموسم برصيد 22 نقطة وتسع كرات مرتدة كما أضاف زميله جليل اوكافور 14 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة. وقاد جيمس هاردن هيوستن روكتس للفوز خارج ملعبه 130-114 على بورتلاند تريل بليزرز بإحراز 38 نقطة وتمرير عشر كرات حاسمة لزملائه. وفاز لوس أنجليس ليكرز على ضيفه اتلانتا هوكس 109-94، وسكرامنتو كينغز بفضل 37 نقطة من لاعبه ديماركوس كازينز على مضيفه بروكلين نيتس 122-105.