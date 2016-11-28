﻿الدوري المغربي: التعادل السلبي يحسم قمة الرجاء والوداد والجيش يستعيد انتصاراته

الرباط – الأناضول: اكتفى الرجاء والوداد بالتعادل السلبي في دربي مدينة الدار البيضاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري المغربي.

وتبادل الفريقان إهدار الفرص طوال المباراة، وخاصة الوداد، وتحديدا بالشوط الثاني، بعدما تنافس لاعبو الفريق الودادي في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الرجاء، وكان للقائمين دورا كبيرا في منع الأهداف.

ويتصدر الوداد برصيد 23 نقطة، والرجاء رابعا برصيد 17 نقطة.

وحقق الجيش الملكي الفوز على ضيفه شباب أطلس خنيفرة، بهدف دون رد. وأحرز الهدف محمد كمال في الدقيقة 60. ويعد الانتصار الأول للجيش منذ انتصاره الأخير بالجولة الخامسة على أولمبيك خريبكة، بهدفين لهدف، وتعرض لثلاث هزائم أمام الوداد (0-5)، والمغرب التطواني (1-3)، ونهضة بركان (0-1)، ثم التعادل مباراتين أمام شباب الريف الحسيمي سلبا، والفتح الرباطي، بهدف لكل منهما. وتجمد رصيد شباب أطلس خنيفرة عند 13 نقطة في المركز الثامن، وارتقى الجيش الملكي للمركز العاشر برصيد 12 نقطة.