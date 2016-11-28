﻿الدوري المصري: ثلاث إصابات في الأهلي والسولية مهدد بالغياب عن كأس أفريقيا

القاهرة – د ب أ: سيفقد الأهلي المصري جهود لاعب الوسط عمرو السولية لمدة شهر بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ويغيب اللاعب على الأرجح عن ست مباريات للأهلي في الدوري، والتي يخوضها أمام الشرقية ومصر المقاصة وسموحة وإنبي والمصري والزمالك في لقاء القمة الذي يقام في 29 كانون الأول/ ديسمبر .وتحوم الشكوك حول إمكانية ضم اللاعب لقائمة المنتخب الذي يخوض كأس الأمم الأفريقية في الغابون في منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل. وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري يخطط لضم السولية بعد تألقه مع الأهلي في الفترة الماضية. واشتكى شريف إكرامي حارس الأهلي من إجهاد في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة الفريق أمام النصر للتعدين في الدوري، والتي فاز بها الأهلي 3/صفر. وأكد طبيب الفريق خالد محمود أن إكرامي خضع لفقرات استشفاء بدني للتخلص من آثار الإجهاد لتجهيزه لمباراة الشرقية الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. يذكر أن إكرامي يمر بفترة مميزه مع الأهلي واستقبل ثلاثة أهداف فقط خلال 11 مباراة بالموسم الحالي .ويعاني جونيور أجاي مهاجم الأهلي من إجهاد في العضلة الخلفية، عقب المشاركة في مباراة النصر للتعدين. واكتفى أجاي بتدريبات استشفائية على هامش مران الفريق صباح أمس بعدما بدأ المباراة أساسيا ونجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق.