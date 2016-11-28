﻿فورمولا ـ 1: روزبرغ تجاوز التحدي بنجاح ليكرر إنجاز والده في بطولة العالم

أبوظبي – د ب أ: بمجرد نهاية سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي وحسم لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للمرة الأولى في مسيرته، عانق البطل الألماني نيكو روزبرغ البريطاني بيرني إكليستون مالك الحقوق التجارية للسباقات ورفعه من على الأرض، مبديا سعادة غامرة بالتتويج وتكرار الإنجاز الذي حققه والده كيكي روزبرغ قبل سنوات عدة.

وحسم روزبرغ المنافسة الشرسة مع البريطاني لويس هاميلتون زميله بفريق مرسيدس والفائز باللقب ثلاث مرات، من خلال سباق أبوظبي الذي أقيم الأحد في ختام منافسات بطولة العالم. وقال روزبرغ عقب التتويج: «إنه حلم لي منذ الطفولة وتحقق هنا. أود التفرغ للاحتفال فقط.» وبدا روزبرغ متأثرا بشكل كبير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب السباق، واعترف بأنه لم يتمكن من حبس دموع الفرح بعدما تفوق على مواطنه سيبستيان فيتيل سائق فيراري وماكس فيرستابن سائق ريد بول خلال السباق ليحرز المركز الثاني خلف هاميلتون. وكان روزبرغ بحاجة إلى إنهاء السباق في أي من المراكز الثلاثة الأولى ليتوج بطلا للعالم حتى مع فوز هاميلتون بالسباق. أما إكليستون، الذي دائما ما يشغل الجانب التجاري حيزا من تركيزه، فلا يبدو مقتنعا بأن روزبرغ هو البطل المثالي لفورمولا-1. وقال إكليستون خلال منافسات سباق فورمولا-1 الأمريكي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: «إذا توج نيكو باللقب فسيكون هذا أمر جيد له ولفريق مرسيدس ولكنه لن يكون بالضرورة أمرا مساعدا للرياضة لأنه لا يوجد ما يمكن أن يكتب عنه. حتى في ألمانيا.» ورد روزبرغ (31 عاما) بشكل سريع على تلك التصريحات قائلا: «أنا هنا للفوز بالسباقات وليس لإرضاء الجميع… أود التركيز على من يعملون حقا معي»، في إشارة إلى فريق مرسيدس. ولا يجد توتو فولف رئيس فريق مرسيدس حرجا في الاعتراف بأن شخصية روزبرغ تختلف تماما عن زميله هاميلتون، الذي يبدو مفضلا لدى إكليستون نظرا لهيمنته على عناوين الصحف بأخباره على حلبات المنافسة وخارجها. وقال فولف: «فرانكفورتر ألماينه تسايتونغ» الألمانية: «لديه (روزبرغ) موهبة هائلة في تحليل الهزائم والتغلب عليها… وعاد أكثر قوة، وتعززت ثقته ووجد طريقة للتعامل مع المنافسة مع زميله الاستثنائي لويس هاميلتون.» ورغم كل ذلك ورغم العقبات التي اعترضته خلال منافسات الموسم، نجح روزبرغ في انتزاع لقب بطولة العالم الذي حققه هاميلتون في الموسمين الماضيين. وبعد انطلاقة قوية بالفوز في أول أربعة سباقات بالموسم، حقق روزبرغ الفوز في تسعة سباقات طوال الموسم مقابل عشرة انتصارات لهاميلتون، وانطلق السائق الألماني من المركز الأول في ثمانية سباقات. وكرر روزبرغ نجاح والده كيكي روزبرغ الذي توج باللقب عام 1982، لتكون المرة الثانية التي تشهد فيها بطولة العالم تتويج سائق ونجله باللقب، حيث توج غراهام هيل باللقب في عامي 1962 و1968 ثم فاز نجله دامون هيل في عام 1996 .وقال روزبرغ: «أنا فخور للغاية لاتباع خطوات والدي». ويحمل روزبرغ الجنسيتين الفنلندية والألمانية، ويتحدث خمس لغات لكن ليس بينها اللغة الفنلندية رغم أنها اللغة الأم لوالده كيكي. وولد روزبرغ في ألمانيا، لأمه الألمانية سينا، لكنه قضى أغلب حياته في موناكو ويقيم فيها حاليا مع زوجته فيفيان وابنته ألايا المولودة في عام 2015 .وتواجد والدا روزبرغ للاحتفال معه عقب السباق وبدت والدته متأثرة بشكل كبير، ونشر بعدها بدقائق عبر حسابه في «تويتر» مقطع فيديو مضحك معهما من طفولته. وبدأ روزبرغ مسيرته الاحترافية في فورمولا-1عام 2006 مع فريق ويليامز قبل أن ينتقل إلى مرسيدس عام 2010 .وكان شريكه خلال المواسم الثلاثة الأولى، النجم الألماني مايكل شوماخر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة العالم، وتعلم منه الكثير في مختلف نواحي اللعبة. وجاء أول انطلاق لروزبرغ وأول فوز بسباق، في 2012، وذلك في سباق الجائزة الكبرى الصيني. وفي 2013، انضم هاميلتون إلى مرسيدس لتبدأ هيمنة الفريق على سباقات فورمولا-1 في العام التالي، لكن لقب السائقين كان من نصيب هاميلتون في 2014 و2015 قبل أن ينتزعه روزبرغ هذا الموسم ليصبح ثالث بطل لفورمولا-1 من ألمانيا بعد شوماخر وسيبستيان فيتيل.