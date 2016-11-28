﻿سيلتك يتوّج بطلاً للمرة الـ16 في تاريخه

غلاسغو – الأناضول: توّج سيلتك، بلقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه. وتغلب سيلتك على مضيفه أبردين بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «هامبدن بارك». وسجل ثلاثية سيلتك، الأسترالي توم روجيك وجيمس فوريست والفرنسي موسى ديمبيلي من ركلة جزاء في الدقائق 17 و37 و64. وبذلك، حصد سيلتك لقبه السادس عشر في بطولة كأس الدوري الاسكتلندي، ورقم 100 في تاريخه بمختلف البطولات التي خاضها. كما حافظ على سجله المحلي خاليا من الهزائم، وتمكن المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز من تحقيق أول ألقابه مع الفريق الأسكتلندي بعدما تولى مسؤولية تدريبه بداية الموسم الحالي.