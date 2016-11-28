﻿الدوري الفرنسي: سان جيرمان يقترب من القمة بفضل ثنائية كافاني

باريس – رويترز: سجل ادينسون كافاني هدفين ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-1 على مضيفه ليون ليقلص الفارق مع المتصدر نيس إلى نقطة واحدة في الدوري الفرنسي. وتعادل نيس على ملعبه 1-1 مع باستيا المتعثر ليشتعل الصراع على القمة.

ووضع كافاني حامل اللقب في المقدمة بعد نصف ساعة من ركلة جزاء ثم تعادل ماتيو فالبوينا لأصحاب الضيافة في الدقيقة 48. وانتزع كافاني الفوز لسان جيرمان قبل النهاية بتسع دقائق ليرفع رصيده إلى 32 نقطة. ويحتل سان جيرمان المركز الثالث بفارق الأهداف عن موناكو ثاني الترتيب وتفصلهما نقطة واحدة عن المتصدر نيس بعد 14 مباراة. وتوقف رصيد ليون عند 22 نقطة في المركز السابع. وتقدم نيس، الذي افتقد جهود المصاب ماريو بالوتيلي، بهدف مبكر من ضربة رأس سجله آلاسان بليا بعد مرور 11 دقيقة، لكن إنزو كريفلي ادرك التعادل لباستيا بتسديدة قوية من 20 مترا بعد مرور ساعة من اللعب. وكاد بليا ان يحسم النتيجة لنيس في الدقائق الاخيرة لكن بعدما راوغ حارس المرمى سدد في العارضة. وفي مباراة أخرى فاز سانت ايتيان 2-1 على انجيه ليصعد للمركز الثامن برصيد 21 نقطة متفوقا بثلاث نقاط على الفريق المهزوم صاحب المركز العاشر.