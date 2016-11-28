﻿الدوري الألماني: ابيسفيتش يحرز هدفه المئة ويطرد في فوز هيرتا على ماينز

برلين – رويترز: أحرز المهاجم المخضرم فيداد ابيسفيتش هدفين ليقود فريقه هيرتا برلين للفوز 2-1 على ماينز ليرفع رصيده من الأهداف بالدوري الألماني إلى مئة قبل أن يطرد.

وواصل شالكه تعافيه من بداية كارثية هذا الموسم وحول تأخره إلى فوز 3-1 على دارمشتاد في مباراة عامرة بالأحداث لايريك ماكسيم شوبو موتينغ الذي صنع هدفا وسجل آخر وأهدر ركلة جزاء. وحقق ابيسفيتش (32 عاما) هدفه المئة خلال 240 مباراة في الدوري خلال مشاركته مع أربعة أندية. وأحرز أول ستة أهداف في مسيرته بالمسابقة مع فريق اليمانيا آخن في موسم 2006-2007 بعدها أحرز 43 هدفا خلال أربعة مواسم مع هوفنهايم ثم 33 هدفا في أربعة مواسم مع شتوتغارت. وسجل المهاجم البوسني 18 هدفا منذ انضمامه إلى هيرتا الموسم الماضي. وتقدم ماينز بعد 25 دقيقة عندما سجل آرون زيدل (20 عاما) في أولى مبارياته في المسابقة لكن ابيسفيتش تعادل من تسديدة بعد تمريرة من سالومون كالو مهاجم تشلسي وفينورد السابق. وطرد جان فيليب جبامين لاعب وسط ماينز في الدقيقة 62 لحصوله على الإنذار الثاني قبل أن يحرز ابيسفيتش هدف الفوز من مدى قريب بعدها بخمس دقائق من فرصة أخرى صنعها كالو الذي هيأ الكرة برأسه أمام المهاجم البوسني. وبعدها بسبع دقائق فقط حصل ابيسفيتش على الانذار الثاني بعد خطأ بدون داع ويطرد. ورفع هيرتا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن اينتراخت فرانكفورت ومتأخرا بست نقاط عن لايبزيغ المتصدر، بينما يأتي بايرن ميونيخ في المركز الثاني برصيد 27 نقطة. ورفع شالكه سجله القياسي الخالي من الهزيمة إلى 12 مباراة في كل البطولات، بينها سبع في الدوري. وبعد الهزيمة في أول خمس مباريات في الدوري نجحت مسيرة شالكه في القفز بالفريق إلى المركز الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة. وفاجأ دارمشتاد صاحب المركز الـ15 مضيفه وتقدم في الدقيقة السادسة بعد هجمة سريعة بدأت بركلة ركنية لشالكه. وسيطر ساندرو سيريغو على الكرة ومررها إلى مارسيل هيلر الذي راوغ الحارس رالف فارمان ووضع الكرة داخل الشباك. وأدرك سياد كولاشيناتس التعادل لشالكه في الدقيقة 26 من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من شوبو موتينغ. واتيحت للمهاجم الكاميروني فرصة تسجيل هدف بعد ذلك بدقيقتين لكنه أهدر ركلة الجزاء التي تصدى لها مايكل ايسر حارس دارمشتاد بساقه. لكن شوبو موتينغ نجح في هز الشباك بعد مرور ساعة من اللعب بعد تمريرة عرضية من ماكس ماير. وأحرز اليساندرو شوبف الهدف الثالث لشالكه في الدقيقة الأخيرة.