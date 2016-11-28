﻿الدوري الإيطالي: روما يحافظ على الوصافة بفوز صعب

روما – الأناضول: حافظ روما على وصافته للدوري الإيطالي، بتغلبه بصعوبة على ضيفه بيسكارا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة عشرة.

ودخل روما اللقاء مهاجما منذ أول دقيقة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وهو ما تحقق بالفعل بتسجيله هدفين عن طريق البوسني إيدين دجيكو في الدقيقتين السابعة والعاشرة. ومع حلول الدقيقة 61 قلّص بيسكارا النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق ليديان ميموشاي، لتشهد الدقيقة 71 ركلة جزاء لروما نفذها الأرجنتيني دييغو بيروتي في الشباك محرزا الهدف الثالث. وجاءت الدقيقة 74 لتشهد معها الهدف الثاني لبيسكارا عن طريق جانلوكا كابراري، لتنتهي المباراة بفوز روما بثلاثة أهداف لهدفين. وارتفع رصيد روما إلى 29 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد بيسكارا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر ليتلقى الهزيمة التاسعة له هذا الموسم.