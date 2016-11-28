﻿الدوري الانكليزي: طرد مورينيو في تعادل جديد لمانشستر يونايتد في «أولد ترافورد»

لندن – رويترز: طرد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد للمرة الثانية خلال شهر واحد على ملعب «أولد ترافورد»، وشعر بغضب أكبر بعد التعادل 1-1 مع وستهام ليبتعد أكثر عن صدارة الدوري الانكليزي.

وقرر الحكم جون موس طرد مورينيو، الذي طرد أيضا في مواجهة بيرنلي بسبب الإساءة إلى الحكم مارك كلاتنبرغ، في الدقيقة 27 بعد ضرب قنينة السوائل. ولجون موس تاريخ حافل مع مورينيو، إذ أنه طرده من المنطقة الفنية خلال مواجهة وستهام بعد مشادة في الاستراحة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما كان البرتغالي مدربا لتشلسي. وشعر مورينيو بالغضب بعد حصول بول بوغبا على إنذار عندما كانت النتيجة التعادل 1-1، حيث هز زلاتان ابراهيموفيتش الشباك للمرة الثالثة في مباراتين بعدما تقدم ديافرا ساكو للفريق الضيف بعد 90 ثانية، وهو ثاني أسرع هدف تستقبله شباك يونايتد على ملعبه. وما يثير قلق مورينيو بصورة أكبر هو استمرار اهدار النقاط على ملعبه، إذ أن يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة بعد التعادل في أربع مباريات متتالية على ملعبه في الدوري ليبتعد عن القمة بفارق 11 نقطة. وبدا روي فاريا المدرب المساعد ليونايتد، الذي اعتاد الظهور في المؤتمرات الصحفية بعد مخالفات مورينيو، يقتفي أثر البرتغالي إذ قال: «يمكننا القول بأن الحظ لم يحالفنا. نحن واثقون جميعا من أن الفريق سيحقق النتائج المرجوة.» وبشأن طرد مورينيو قال فاريا: «الحكم شرح الأمر لجوزيه وليس هناك شيء آخر يقال. أعتقد أن مورينيو شعر بالاحباط بعد حصول بوغبا على بطاقة صفراء.» وأضاف: «كان من المفترض أن يحتسب خطأ لنا ولكن الحكم رأى الأمر بصورة مختلفة.» وتفصل ثلاث نقاط فقط بين تشلسي المتصدر وأرسنال الرابع والذي فاز 3-1 على بورنموث.