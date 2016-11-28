﻿الدوري الاسباني: برشلونة يبتعد أكثر عن الريال بالتعادل مع سوسيداد… وفوز ساحق لأتلتيكو مدريد

مدريد – رويترز: استمرت النتائج السلبية لبرشلونة خارج ملعبه ضد ريال سوسيداد بعدما اكتفى حامل لقب الدوري الاسباني بالتعادل 1-1 مع مضيفه، ليتأخر بفارق ست نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل مواجهتهما في الجولة المقبلة. وتجاوز أتلتيكو مدريد هزيمة مؤلمة الأسبوع الماضي أمام ريال مدريد بالفوز 3-صفر على أوساسونا، حيث هز الشباك مرتين في غضون دقيقة واحدة ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ووضع ويليان خوسيه اللاعب السابق في فريق الشبان بريال مدريد فريقه سوسيداد في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 53، لكن ليونيل ميسي أدرك التعادل لبرشلونة بعد ذلك بست دقائق بعد عمل فردي رائع من نيمار. وكان برشلونة محظوظا عندما ألغى الحكم هدفا صحيحا لخوانمي الذي وضع الكرة داخل الشباك بضربة رأس بعدما ارتدت له الكرة من العارضة بعد تسديدة من كارلوس فيا. ولم يستطع برشلونة الفوز على مضيفه سوسيداد منذ 2007 رغم أنها المرة الأولى في خمس زيارات في الدوري يتفادى فيها الهزيمة على ملعب «انويتا». ويحتل فريق المدرب لويس انريكي المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بفارق ست نقاط خلف ريال مدريد ومتقدما بفارق الأهداف على اشبيلية. بينما يحتل سوسيداد المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

ومنح المدافع دييغو غودين أتلتيكو التقدم في الدقيقة 36 بضربة رأس بعد ركلة ركنية وعلى الفور أضاف كيفن غاميرو الهدف الثاني مستغلا تمريرة رائعة من انخيل كوريا ليسدد كرة منخفضة داخل الشباك. وسجل البديل يانيك كاراسكو الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعدما قطع الكرة من اوناي غارسيا في نصف ملعب اوساسونا قبل أن يتقدم نحو المرمى ويهز الشباك. واستغل فريق المدرب دييغو سيميوني خسارة فياريال المفاجئة 2-صفر أمام آلافيس ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 24 نقطة. وعدل سيميوني من خططه التي تنصب على تعزيز الجانب الهجومي هذا الموسم ليعيد كوكي إلى الجناح الأيسر وكافأ تياغو على أدائه الرائع في الفوز 2-صفر على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي باشراكه في الوسط إلى جانب غابي. وبهذا بدا أتلتيكو أكثر صلابة وأظهر لمحات من ذلك المستوى الذي مكنه من الفوز بلقب الدوري في 2014 بفضل أداء دفاعي رائع واستغلال الركلات الثابتة. وأصبح غودين أول مدافع في أتلتيكو يهز الشباك هذا الموسم عندما قفز أعلى من الجميع ليحول الكرة داخل الشباك بعد ركلة ركنية نفذها كوكي وبدا الفريق الضيف في طريقه لتحقيق أول انتصار في ثلاث مباريات بالدوري عندما باغت غاميرو خط دفاع اوساسونا وسيطر على كرة كوريا وسجل الهدف الثاني. وأحرز كاراسكو الهدف الثالث، وهي النتيجة التي خسر بها أتلتيكو أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي بينما لم تهتز شباك فريق سيميوني للمرة الأولى في ست مباريات بالدوري. وشعر فياريال بوطأة الإجهاد الناجم عن خوض المباراة الثانية في أقل من 72 ساعة بعد مواجهة زوريخ في الدوري الأوروبي وخسر بهدفين مبكرين أمام آلافيس ليتخلى عن سجله الخالي من الهزيمة على ملعبه ويتراجع للمركز السادس. وسجل ايباي غوميز الهدف الأول للفريق الضيف في الدقيقة الثامنة بينما استغل فيكتور كاماراسا اخفاق الدفاع في التعامل مع تمريرة طويلة ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 17.